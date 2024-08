Santa Elena Sumpa: Entre los jugadores hay taxistas y zapateros

Los jugadores de Santa Elena Sumpa, equipo que disputa la segunda categoría, son la sensación en la Copa Ecuador. Ya demostraron que pueden eliminar a los clubes de primera (serie A y B). Pese a ello, varios de sus integrantes no se pueden centrar en el fútbol, pues deben ajustar su tiempo para entrenar y trabajar.

(Te invito a leer: LigaPro: Así quedó la tabla de posiciones tras la tercera fecha)

Guillermo Segarra, arquero del club, está feliz por ser parte de uno de los equipos de Segunda que sigue con el sueño de ganar el título en una competencia en la que “al fin se pueden mostrar”. La otra plantilla es Santo Domingo.

“Para los jugadores que estamos en segunda, o en el fútbol aficionado, donde hay mucho talento, es una oportunidad de oro, porque en el fútbol nacional no se suelen dar. A mis 31 años por primera vez estoy sintiendo esa emoción de ser visto por jugar”, dijo Segarra a EXPRESO.

Sumpa disputa el torneo de la segunda categoría de la provincia de Santa Elena, pero entrenan actualmente en Guayaquil. Francisco Flores

A diferencia de las rutinas de ejercicios que realizan los jugadores a los que han enfrentado en Copa Ecuador (eliminaron a San Antonio (serie B) e Imbabura (serie A)), Segarra recalca el esfuerzo que hacen ellos en equipos como el suyo para prepararse en el fútbol.

Christian Cueva: filtran video del jugador peruano agrediendo a su esposa Leer más

Guillermo es esposo y padre de una niña de 3 meses. Es la cabeza de su hogar, ubicado en el cantón Durán. Por esto, está obligado a ajustar su tiempo para entrenar con Sumpa, de lunes a viernes de 08:00 a 10:00 en la cancha trasera del colegio Simón Bolívar, al norte de Guayaquil, y aparte ganar dinero siendo taxista el resto del día.

“Me levanto muy temprano, entreno con el equipo y luego trabajo como taxista. Con el poco dinero que se gana en el fútbol, y lo que consigo con mi taxi, ayudo a mi familia y me pago mis estudios. Ya estoy egresado en la carrera de Derecho. Amo el fútbol y por eso hago este esfuerzo”, contó Segarra.

Y acotó: “Es una realidad que para los equipos de segunda hay muy poco presupuesto, no se invierte para tener un torneo que nos permita soñar con llegar al profesionalismo. Yo conocí a muchos chicos con mucho talento que tuvieron que dejar el fútbol porque en esta división no se paga bien”, dijo.

Por su parte, el defensa Aris Mina, de 21 años, asimismo, reveló que trabaja y entrena, porque sigue con la ilusión de llegar a un equipo grande. A él le gustaría enfocarse más en su preparación, pero también debe preocuparse por su familia.

“Trabajo con mi suegro confeccionando zapatos y luego los entrego. Hay que buscárselas para poder seguir en este lindo deporte. Yo tengo mi esposa y ya nacerá mi primer hijo, por eso me toca buscar cachuelos. Los equipos de segunda no pagan mucho y a veces se demoran en pagar”, recalcó Mina.

Aris Mina realiza los ejercicios con pesas en el mismo campo de juego que realizan fútbol. Francisco Flores

Santa Elena enfrentará a hoy U. Católica en los octavos de la Copa Ecuador, que cuenta con los panameños José Fajardo e Ismael Díaz. Pero Mina dijo que ya los tiene estudiados.

“Mientras estoy en mi cachuelo, yo siempre pienso en cómo frenar a mis rivales y ahora que me toca enfrentar a estos dos buenos delanteros lo hago más (sonrió). Esta Copa es mi oportunidad para mostrarme, por eso que debo realizar buenas actuaciones, no es momento de nerviosismo”, aseguró Mina.

📍 Programación de los 8AVOS de Final de la 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗘𝗰𝘂𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗩 | 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻. pic.twitter.com/Tf2W8qHOW9 — Copa Ecuador (@CopaEcuador) August 17, 2024

LA EXPERIENCIA

Marvin Corozo, quien militó en Deportivo Cuenca, Olmedo, Delfín, Técnico Universitario, entre otros, a sus 37 dejó la posición de lateral para convertirse en central, con el fin de liderar hoy a Sumpa desde esta zona.

“Todos estamos ilusionados porque estamos viviendo un gran momento, venimos haciendo buenas actuaciones. Aparte, porque Copa Ecuador es una vitrina para que se muestren. En estos momentos es cuando más consejos me piden y yo encantado les doy tips para bajarse a los delanteros”, dijo entre risas.

Corozo también recalca que, al ver que muchos de sus compañeros jóvenes no tienen los medios económicos, los apoya.

Una banca de cemento la utilizan como camilla para que los jugadores reciban los masajes. Francisco Flores

“Uno sabe lo que es empezar de abajo, es difícil y más todavía en las categorías inferiores. Con lo poco que puedo sacar con el tema de premios, los ayudo para sus pasajes y comida. Y después de los entrenamientos también nos vamos a comer en grupo un encebollado o un helado”, acotó el experimentado ariete.

Leonardo Yánez, otro jugador de Sumpa, quien recientemente se unió al club, contó que se encontró con un grupo que tiene ‘hambre’ de gloria y dará todo por conseguir el título.

Leonardo Yáñez reforzó a Santa Elena Sumpa. Francisco Flores

“Cualquier equipo que venga le podemos ganar, porque hay un grupo con una mentalidad ganadora, que no se deja amilanar por nadie. Esto es once contra once en la cancha y enfrentamos a un equipo normal, al que se le pude ganar con fútbol”, advirtió Yáñez.

Sinner, campeón de Cincinnati e inocente de doping positivo Leer más

El técnico Luis Medina considera que cuenta con jugadores que tienen el potencial para llegar a primera, pero la falta de apoyo no los deja superarse.

“Sí, es un punto en contra que deban trabajar y entrenar, pero ellos tienen la motivación de hacer bien las cosas por sus familias. Sus carencias las han transformado en fortalezas, pero si tuvieran el tiempo y dinero para solo dedicarse a entrenar ya estuvieran en otro equipo de la LigaPro”, explicó Medina.

El DT finalizó pidiendo más inversión. “Mis muchachos deben preocuparse por la comida de sus familiares, por eso que los entrenamientos los pusimos en las mañanas, para que puedan ir a sus trabajos. La Federación Ecuatoriana de Fútbol debería darle más inversión a este torneo para que sea más profesional”.

El técnico Luis Medina confía en que sus dirigidos eliminarán a Universidad Católica, en la Copa Ecuador. Francisco Flores

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ