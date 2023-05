Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, ha sido sancionado con dos partidos de suspensión y una multa de 75.000 libras (93.100 euros) por sus críticas a los árbitros tras la victoria contra el Tottenham Hotspur por 4-3 el pasado 30 de abril.

El entrenador alemán, no contento con alguna de las acciones del colegiado Paul Tierney en ese partido, dijo que tiene un "historial" con él y que no entiende "qué tiene este árbitro" contra su equipo.

"Siempre dice que no pasa nada, pero no es verdad. Y por la forma que me mira, es complicado de entender", añadió el alemán, que fue acusado por la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) de poner en entredicho la imparcialidad del colectivo arbitral.

Ahora, la FA ha dictaminado la sanción de Klopp, que se perderá el partido contra el Aston Villa de este fin de semana y, en caso de reincidir antes del final de la temporada 2023-2024, se perderá otro partido. Según la FA, Klopp aceptó las acusaciones.