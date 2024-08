Samantha Arévalo, no olímpica, pero tampoco retirada del deporte

La nadadora ecuatoriana de aguas abiertas cuenta las razones por la que no fue a los Juegos de París 2024.

Luego de haber asistido a tres olimpiadas, la nadadora ecuatoriana Samantha Arévalo realizó un ciclo olímpico de cara a París 2024 al que calificó de “no muy normal”, que concluyó finalmente con su ausencia a la cita multideportiva más importante de todas.

Consultada por EXPRESO, la deportista con la que se contaba en la prueba de los 10 kilómetros de aguas abiertas, explica que no pudo conseguir el cupo quizás por la dificultad de compaginar sus estudios universitarios con el deporte.

“Estuve en Europa en total seis años; para mí este ciclo olímpico no fue muy normal. Precisamente por estar lejos de casa, y porque tuve una transición de empezar a estudiar psicología clínica, todo se complicó”, contó la nacida en Macas (Morona Santiago) .

Esa ausencia de las competencias, sobre todo internacionales, causó sorpresa en el ambiente deportivo; sin embargo, Sammy, como la conocen en el entorno familiar, puntualiza: “tuve que descansar un poco, pero ahora ya estoy entrenando para lo que se viene”.

Pese al inconveniente, la amazónica, a quien se le cuenta haber participado en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020 +1, en ningún momento le pasó por su mente retirarse.

“Actualmente tengo como meta competir en los Juegos Sudamericanos; estoy enfocadas en eso”, subraya. Y lo demuestra luego de que en su más reciente participación en Ironman 70.3 de Manta, alcanzó el segundo lugar en el relevo femenino con el Team Toscana.

Una carrera de éxitos

Samantha cuenta con su mejor resultado en unos JJ.OO., cuando logró el noveno lugar en Brasil, donde se quedó a poco de obtener un diploma olímpico. Mientras que su mayor proeza, en casi 20 años de carrera, la logró en 2017, cuando obtuvo la medalla de plata en el Mundial de Natación en los 10 kilómetros.

Arévalo se confiesa y dice que extraña las competencias de alto nivel. “Creo que he practicado natación toda mi vida, es un estilo de vida para mí. El deporte de alto rendimiento es muy duro y necesitas estar allí todos los días. Entonces seguiremos compitiendo y entrenando hasta que Dios lo permita”, detalla. Y aclara: “no dejé de nadar nunca, lo que sí ya no competí a nivel internacional; a algunos eventos ya no viajé, pero estuve participando en los campeonatos nacionales e interclubes y desde al año anterior retomé la actividad en torneos en el exterior”.

El Ironman antes mencionado fue la primera vez de la ecuatoriana en este tipo de eventos. “Se sintió un ambiente lindo, nunca antes había corrido el relevo femenino”.

Al ser su especialidad el nado en aguas abiertas, Sammy cumplió con el tramo en el mar, mientras que sus compañeras Ana Isabel Idrovo y Ana Coello desarrollaron las partes de ciclismo y atletismo, respectivamente.

En el Iroinman 70.3 de Manta participó en los relevos femeninos. Fue segunda con su equipo (i). Jaime Jaramillo / Expreso

“El mar no estuvo muy movido en la mañana; sin embargo creo que con el paso del tiempo se empezó a complicar un poco más con la marea. Lo más difícil es que hubo muchos nadadores, entonces había que saberse ubicar en las boyas y distribuir la fuerza para toda la carrera”, sostuvo.

La siguiente prueba será los Juegos Sudamericanos de aguas abiertas, que se cumplirán en octubre y tendrá como sede Cali (Colombia).

