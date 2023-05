El undécimo lugar conseguido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es una posición que difícilmente sale de la cabeza a la nadadora ecuatoriana de aguas abiertas Samantha Arévalo. De entre 25 competidoras, Sami -como la conocen sus familiares y amigos- estuvo cerca del diploma, pero no pudo ser.

Nacida en Cuenca, pero radicada toda su vida en Macas, la deportista de 28 años cronometró dos horas, un minuto, 30 segundos y seis centésimas (2:01:30.6), por detrás de la alemana Finnia Wun Ram. Hoy la tricolor ya dio vuelta a la página, pero la experiencia la mantiene viva para lo que está por venir, entre ello la Copa del Mundo, Mundiales y el objetivo más importante: París 2024.

Si algo ha cambiado en la cotidianidad de Samantha en estos últimos meses eso ha sido sus estudios universitarios. A la par de los entrenamientos en el agua cursa estudios de diseño de moda, una carrera enfocada en tener su propia marca de ropa deportiva.

“Todos cumplimos etapas. Había aplazado lo de la universidad porque me dediqué a entrenar al 100%. Al ser presencial, no lo veía posible, pero pude hacerlo porque hay piscina en la universidad, me da posibilidades. Una de la motivaciones para estudiar esto fue mi mamá; siempre la vi haciendo cosas a mano, de ahí que quiero hacer algo que también tenga que ver con el deporte... mi visión es indumentaria deportiva”, relató a EXPRESO.

Entrenar varios años en países como Italia y Francia, donde la moda y el deporte son íconos, terminaron de convencerla.

“En mi carrera deportiva cumplí una transición luego de Tokio, ya que me radiqué acá (en Quito) por los estudios. Curso diseño de modas en la Universidad San Francisco. Me tomó un tiempo acoplarme, estudiar y entrenar, pero era una de mis metas el año anterior. Y lo estoy haciendo. Primero tuve un descanso de competencias internacionales, pero desde enero empezamos a analizar este nuevo período, porque tenemos varios torneos con miras a los Juegos Olímpicos”, explica.

De acudir a los Juegos de París 2024 la nadadora cumpliría sus cuartos olímpicos: 2 en piscina y 2 en aguas abiertas. Archivo

De clasificar a París, estos serían para Arévalo su cuarta participación, algo que ella valora mucho, de ahí que en el camino tendrá varias competencias en las que deberá ubicarse en buenos lugares para no extender el drama de su boleto hasta inicios del próximo año. En julio será su primera oportunidad mundial en Japón y luego, en febrero 2024, en Qatar.

“Cambió el reglamento el año anterior. En el primer Mundial hay que llegar entre las 10 primeras para clasificar directamente, mientras que el otro ya es un Preolímpico, unos 3 meses antes de París. Ahí se pelean 10 cupos más. Intentaré llegar entre las 10 primeras y los cupos restantes son por continentes, algo que resulta complejo porque tenemos a la campeona olímpica en Brasil (Ana Marcela Cunha); Argentina y Perú también son las principales competidoras”, manifiesta.

Su mejor marca en tres Juegos Olímpicos se dio en Río 2016, cuando terminó en noveno lugar; en Londres 2012, en su debut, acabó 29 en piscina en la categoría de 800 metros libres, pero en París 2024 quiere dejar su nombre en lo más alto del podio.