Finalmente, Sebastián Rodríguez no seguirá en Emelec a pesar de que todavía tenía contrato por dos años más (hasta final de 2024). Su traspaso a Peñarol no le representará ninguna ganancia al Bombillo, al menos, que el club uruguayo logre venderlo. En ese caso, el Bombillo recibirá el 50 % del monto, aseguró el presidente azul José Pileggi.

Con la salida de Sebas, el cuadro millonario también se ahorrará los 400.000 dólares que le adeudaban por pagos de la campaña 2022 y los 1,7 millones que cobraría por el resto de su relación contractual, manifestó el titular eléctrico en rueda de prensa, además de asegurar que la transacción fue beneficiosa para los azules porque el volante charrúa renunció a sus obligaciones.

Los derechos deportivos de Rodríguez le costaron 1’000.000 de dólares a Emelec, así lo reveló el expresidente de los azules, Nassib Neme, en enero de 2021. Además, que en las temporadas 2021 y 2022 marcó 12 y 15 goles, respectivamente.

Según el portal web Transfermarkt, los derechos deportivos de Sebastián Rodríguez tienen un valor de 1,4 millones de dólares, dinero que el Bombillo pudo recibir si vendía al volante uruguayo. Al transferirlo a Peñarol, obligadamente prescinde el 50 % del costo de su pase.

Ante esta negociación, hay opiniones divididas sobre si el Bombillo resultó beneficiado con esta transacción.

No está claro, me parece un mal negocio de Emelec haber decidido esto, ha perdido a un gran jugador y mucho dinero.

Carlos Torres Garcés, exDT de Emelec

Uno de los que opina que Emelec se vio perjudicado al desprenderse de esta forma de Rodríguez es Carlos Torres Garcés, extécnico del elenco millonario.

“Me parece extraño que un club prescinda de un jugador de las condiciones de Rodríguez de esta forma. No está claro, me parece un mal negocio de Emelec haber decidido esto, y lo peor de todo es que el presidente (José Pileggi) dice que de existir una venta el 50 % le corresponde a Emelec, yo me pregunto ¿el 50 % de cuánto?”, sostiene el Palillo.

El también exjugador del Bombillo acotó: “Me parece que Emelec ha perdido un gran jugador y mucho dinero. Dicen que había una deuda, que el jugador no había cobrado un dinero. ¿Cómo él va a cobrar si decide irse? No entiendo, él simplemente perdía ese dinero al irse de Emelec”.

Por su parte, el exjugador azul Wilson Carabalí prefiere abrir un compás de espera y dice que solo se sabrá si fue un buen o mal negocio, dependiendo de lo que haga Rodríguez con la camiseta aurinegra pensando en una venta posterior. Además, recalcó que en lo deportivo puede ser una oportunidad para encontrar un jugador mejor que el Mago.

Dependerá de los resultados que tenga, porque si no le va bien en Peñarol no recibirá nada de dinero Emelec, pero si le va bien, Emelec podrá tener una ganancia. Wilson Carabalí, exjugador de Emelec

“Dependerá de los resultados que tenga, porque si no le va bien en Peñarol no recibirá nada de dinero Emelec, pero si le va bien, Emelec podrá tener una ganancia. Puede ser que con la salida de Sebastián el club encuentre mejores jugadores que él y termine siendo un buen negocio. Rodríguez era un poco pausado y, ahora, el fútbol es más dinámico”, expresó el otrora defensor. GZO-JSN