Rugby de Ecuador, de los barrios de Quito al Principado de Mónaco

La alegría, emoción y felicidad invadió a una niña y 11 niños cuando se enteraron de que viajarán a Mónaco (Francia) para participar en un torneo de rugby, denominado Santa Devota, que se cumplirá del 25 al 26 de abril.

Pero esos sentimientos no solo se dan por salir del país y para muchos volar por primera vez en avión, sino también por la oportunidad de representar a Ecuador a tan corta edad, pues el campeonato es dirigido a menores de 12 años.

Los pequeños rugbiers tienen un objetivo principal: “superar el top ten que logramos el año pasado y disfrutar de este deporte”, mencionó durante la última práctica Carlos Alvarenga, director técnico del equipo.

Será la cuarta vez que la plantilla, impulsada por la fundación Huma Rugby Ecuador, intervenga en el torneo monegasco, donde el año pasado tuvieron la mejor presentación de todas al terminar en el décimo puesto.

“En las dos primeras ediciones (participan desde 2022) fuimos a conocer cómo se desarrollaba el certamen, pero desde 2024 vamos a competir y esta vez no será la excepción”, apuntó Said López, director de la fundación.

El conjunto nacional será el único representante de Sudamérica en la cita y la conformación se hizo tras una selección de unos 200 niños y niñas de distintos barrios periféricos de Quito, hasta escoger a los 12, explicó Alvarenga.

Historias de vida

La edad promedio de los chicos es de 12 años. En la foto con su director técnico y dirigente de la fundación a la que representarán. Karina Defas / Extra

Dentro de ese proceso de selección, Jostyn Zamora fue uno de los elegidos. “Cuando me dijeron que iba a viajar, me puse muy contento y mi familia también”, reveló el niño, que extrañará a su mamá “porque ya no tendré quién me diga haz esto o lo otro”, sostuvo entre risas.

Fabiola Cuyo, madre de Jostyn, agradeció a la fundación “por la oportunidad que le dan a mi hijo de conocer otro país a través del deporte y yo me siento orgullosa de él porque gracias a su esfuerzo y dedicación logró ser elegido”, dijo.

La fundación Princesa Charlene de Mónaco invitó a participar en Francia. Los rugbiers tendrán la oportunidad de conocer lugares emblemáticos de la ciudad, como parte del circuito donde se corre la Fórmula Uno. “Es por el apoyo de la Princesa Charlene que los niños son invitados año a año a participar en este torneo”, comentó López.

Integrantes del equipo

Además de Zamora, la nómina de los cóndores ecuatorianos, como también se identifican, está integrada por: Leslie Sangucho, Jostin Quinaucho, Iker Vélez, Renato y Joaquín Vásconez.

Así como Jostian Palma, Andy Montaño, Dylan Peralta, Andrés Vásquez, Yandri Cuero y Omar Lalvay, quienes estarán guiados por López, Alvarenga y Leidy Molano.

Los gestores

La fundación Huma Rugby Ecuador nació en 2018 en el barrio Comité del Pueblo, al norte de Quito, con 1.300 niñas y niños, quienes trabajan a través de un proyecto de cooperación entre el principado de Mónaco y los gestores.

“Nuestras escuelas, que ahora están ubicadas en varios barrios de Quito, son gratuitas y los servicios que ofrecemos, además de enseñar rugby, son brigadas médicas en las que incluimos fisioterapia, odontología, sicología, entre otras”, manifestó el director.

Actualmente la fundación funciona en seis barrios de Quito, Ibarra, Cuenca, Cañar y apuntan a llegar a otras ciudades como Esmeraldas o Machala, entre otras.

