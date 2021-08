Rosalba Chacha, no descansa y se corona en la Manta Marathon 2021

El descansar o estancarse no son palabras que formen parte del vocabulario de Rosalba Chacha. La atleta ambateña, quien disputó sus terceros Juegos Olímpicos en Tokio, llegó al país para seguir compitiendo. Y lo hizo bien. Este domingo 15 de agosto, la tricolor ratificó ser una de las mejores fondistas del país al subir al podio en una de las categorías de la Manta Marathon 2021.

Compitiendo en los 21 kilómetros, la deportista volvió a adueñarse del primer lugar de la categoría, tal como lo hiciera en el 2019, en la primera edición del torneo.

“Recién representé al Ecuador en Tokio y vine a esta competencia porque me gusta su recorrido y fui invitada. Fue motivante porque pude compartir esta mañana con varios compañeros que no había visto hace mucho tiempo por la pandemia”, precisó emocionada la deportista de 38 años ya.

Chacha destacó el acompañamiento de un clima fresco, al que calificó como idóneo para los deportistas y sus tiempos de recorrido. “Esperamos el próximo año estar acá y defender otra vez el título”, precisó.

Si bien el título es local, Rosalba se proyecta ya a sus cuartos Juegos Olímpicos, en París, Francia, en el 2024. Para ese objetivo, asegura que se esforzará como si fuera su primera competencia, entregada al 100 % y buscando dejar en alto la bandera tricolor.

El quiteño Ernesto Lincaño, con 62 años y 75 % de discapacidad, se convirtió en el monarca de la prueba de los 10 kilómetros. Alejangro Giler / Expreso

En noviembre de este año, Chacha tiene previsto participar en una maratón internacional, cuyo país espera confirmar en los próximos días. “Debemos seguirnos preparando. Ya estoy coordinando con mi equipo multidisciplinario lo que se viene. No hay que parar”, aseguró enfática.

Finalmente, Chacha destacó la hospitalidad de los manabitas. Más de uno se acercó a expresarle su cariño y admiración pese a no haber llegado en los primeros lugares en suelo asiático. “Es una tierra linda a la que siempre se quiere volver”, dijo.

Como Chacha, fueron más de 1.000 los competidores en la prueba pedestre manabita en distintas categorías. Entre ellos el deportista quiteño Ernesto Lincaño, de 62 años, fue uno de los que se llevó los aplausos más efusivos.

El sexagenario logró cumplir con los 10 kilómetros de la prueba, pese al 75 % de discapacidad que padece desde su nacimiento. “No hay límites, es algo maravilloso llegar a la meta. Tengo 30 años haciendo deporte y no me canso de hacerlo. Sigan adelante todos sin excusas”, expresó el capitalino con positivismo.

Bienvenido Mejía, organizador de la competencia, destacó el nivel de la maratón y aseguró que se cumplió con las expectativas del evento, que juntó en total a 1.200 deportistas.