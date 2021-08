Roger Federer, 40 años de excelencia

Pese a sus constantes lesiones, Roger maneja aún un calendario de competencias en esta temporada, entre los que está el US Open 2021.

Roger Federer lleva algún tiempo con la duda instalada en su día a día; con la idea de prolongar su carrera y de seguir en la lucha o, por el contrario, fijar una fecha de caducidad para una de los recorridos más brillantes y más respetados de la historia del deporte. Un vaivén emocional que cobró fuerza este 8 de agosto, cuando el suizo alcanzó ya los 40 años de edad.

El helvético de Basilea, quien no hace mucho acaparaba registros, hitos, éxitos y récords sobre la pista, no quiere ya centrar sus méritos en cuestiones relacionadas con su edad. Hace un mes, por ejemplo, se convirtió en el jugador más longevo en alcanzar los cuartos de final de Wimbledon. Superó al australiano Ken Rosewall y se situó entre los ocho mejores del All England Club con 39 años y diez meses; antes, el oceánico lo había conseguido en 1974 con dos meses menos.

Si bien Roger no levantó el título -cayó en el antepenúltimo tramo frente el polaco Hubert Hurkacz-, salió ovacionado de la pista central, con el público de Londres de pie, más que por el brillo que desplegó, por el éxito y el nivel que su solo apellido representó.

Y es que nadie nunca llegó más alto. El suizo fue el primero en conseguir la veintena de Grand Slams, una cifra sin precedentes que en un inicio se hizo accesible para uno de sus eternos rivales, Rafael Nadal; tiempo después y casi recientemente también para Novak Djokovic, el que más proyección ahora contempla. No en vano juntos son el ‘Big Three’, un espectáculo que nunca nadie quiere que termine.

“No pensaba que mi objetivo sería jugar hasta los 39 o 40 o más. Más bien pensaba en 35. Borg se retiró pronto, Agassi jugó un poco más, también Edberg. Siento que todavía me gusta mucho, que disfruto el tenis y voy a ver los resultados”, apuntó en algún momento Federer, quien no hace planes a largo plazo.

¡40 años para la Leyenda de Roger Federer!



🏆 8 Wimbledon

🏆 5 US Open

🏆 6 Australia

🏆 1 Roland Garros

🇨🇭 Copa Davis 2014

🥇 Oro en Juegos Olímpicos 2008 (dobles con Wawrinka)

🥈 Plata en Juegos Olímpicos 2012



👏👏👏 pic.twitter.com/ptg0VVEuy4 — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) August 8, 2021

Actualmente planifica con su equipo, pero sobre todo con su mujer Mirka Vavrinec y sus hijos Myla Rose y Charlene Riva, de 12 años, y Leo y Lenny, de 7, un devenir que a corto plazo parece encaminarlo al Masters 1000 de Canadá, en Toronto, y por el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam de cada año.

Mientras decaen las hojas del calendario, el suizo aspira a seguir en la lucha por el mejor de la historia. Asentado en la cima del circuito profesional durante 310 semanas, con el récord de 237 de forma consecutiva, Roger asume ya el reto de lograr a su edad unos éxitos inaccesibles para el resto. Entre ceja y ceja contempla la posibilidad de hacer suyo otro Grand Slam. Nadie lo hizo tan ‘viejo’. El suizo ganó Wimbledon hace cuatro temporadas. Con 35 años y once meses. Solo Rosewall obtuvo un ‘major’ con más.

En 1974 triunfó con 37 y dos meses. También en el All England Club donde estuvo a punto de volver a ganar, tres cursos después, cuando alcanzó la final al filo de la cuarentena. El estadounidense Jimmy Connors se plantó en una semifinal del Abierto de Estados Unidos con 39. Era 1991. Referencias a tener en cuenta. Nada es imposible. Federer aún se aferra en la lucha contra el tiempo.