Rocafuerte quiere volver a ser el equipo semillero del país, pero también uno que dé pelea en el torneo de Segunda Categoría, que iniciará el 20 de mayo próximo.

Barcelona, 98 años: El legado de su hinchada traspasa generaciones Leer más

El elenco dirigido por el estratega ecuatoriano Eduardo Granda trabaja a contrarreloj. La fase de pretemporada está llegando a la parte final y para ir ‘aflojando’ al equipo y encontrar al once titular los cementeros vienen realizando varios duelos amistosos, desde hace algunas semanas.

“Hemos formado un buen equipo, estoy seguro que uno muy competitivo. Tenemos a varios chicos que son de la ‘casa’ y otros que han llegado para darnos una mano”, destacó Granda.

El estratega nacional, quien llegó a inicios de año al club guayaquileño, reconoció que su principal meta será alcanzar el título de la Segunda Categoría y clasificar a la Serie B de 2023.

“Jugar el torneo de Segunda es más complicado que cualquier otro. Acá primero toca competir con muchos clubes (zonal con 28 en total, divididos en cuatro grupos) y luego ir a un torneo nacional. Tenemos que ir paso a paso, pero buscamos devolverle a este equipo la importancia que logró tener en algún momento”.

Entre las caras conocidas que se encuentran en Rocafuerte está Gorman Estacio, zaguero ecuatoriano que se formó en el club, pero que también ha tenido experiencia en la Serie A con Emelec, Olmedo y Mushuc Runa.

“Cuando me llamaron para el proyecto no lo dudé dos veces. Esta es mi casa y estoy agradecido con el equipo que me formó, así que vamos a darlo todo para llegar a la Serie B”, dijo el jugador de 25 años.

Enrique Peña, presidente de Rocafuerte y de las divisiones menores de Emelec, recordó que desde hace algunos años el cuadro cementero trabaja directamente con el cuadro millonario y que ahora otro de los objetivos será el de potenciar al Bombillo con más canteranos.

“Creemos que se puede hacer más. Hay un convenio entre ambos clubes, pero tal vez no ha venido funcionando como se esperaba. Con el presidente de Emelec, José Pileggi, estamos enfocados en devolverle las raíces a Rocafuerte y que vuelva a ser ese semillero importante del país”, manifestó Peña.