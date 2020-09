Roberto Rodríguez: "Un grupo dividido no va a ningún lado"

La decisión de Rubén Darío Insúa, entrenador de Liga de Portoviejo, de dejar afuera de la lista de concentrados para el partido del 2 de septiembre ante Independiente al golero Esteban Dreer y al delantero Maximiliano Barreiro, fue comentada por Roberto Rodríguez, presidente de la institución.

En diálogo con radio Caravana, y siempre manteniendo un tono conciliador, el dirigente anunció que el 3 de septiembre mantendrá una reunión con el director técnico y todo el plantel, para analizar la situación.

"En el partido ante Universidad Católica noté reclamos y cosas que se dan en el fútbol por la calentura propia del deporte, y hoy se notan más porque al jugar sin público se escucha todo. Me parece que hubo desconcentraciones y me preocupa que se esté perdiendo el camerino. Vamos a tener una reunión para ver qué es lo que pasa, porque un grupo dividido no va a ningun lado. Nosotros obtuvimos el ascenso porque siempre hubo unidad, espero que solo sea una impresión equivocada de mi parte", dijo Rodríguez.

Luego de descartar posibles actos de indiscplina, el directivo aclaró ciertos puntos relacionados al manejo del grupo.

"Los señores Dreer y Barreiro expresan que no hubo ningún acto de indisciplina. Hay un problema interno, eso no lo podemos negar y es nuestra obligación tomar medidas, aunque en la parte deportiva no nos metemos y por eso preferimos que la reunión sea posterior al choque ante Independiente, para respetar el principio de autoridad que debe tener un entrenador", concluyó Rodríguez.

