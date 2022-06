Roberto Ibáñez, presidente de Fedeguayas, sostiene que a la entidad no le compete organizar las elecciones de Emelec.

Las elecciones de Emelec, planificadas para celebrarse el 26 de junio, cambiarían de fecha y esto a causa de una orden judicial, que indica que las mismas deben ser convocadas por la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas), y no por el club azul.

Sin embargo, Roberto Ibáñez, presidente de la entidad, sostiene que esto no es así y sustenta el hecho en que Emelec no está afiliado a Fedeguayas.

"Fedeguayas no es competente, el Club Sport Emelec no está afiliado a Federación Deportiva del Guayas, sino a la Asociación de Fútbol del Guayas y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Nosotros no tendríamos por qué convocar a elecciones", expresó en radio Sucre el directivo.

"No sé qué tenemos que ver con las elecciones de un club profesional. Es algo extraño, estaremos esperando la resolución del juez", agregó Ibáñez en referencia a una Audiencia Judicial que debió realizarse este martes entre Roberto Gilbert, aspirante a la vicepresidencia del Bombillo, con su grupo de abogados, así como también con la presencia de Nassib Neme, titular azul, con sus representantes legales.

La verdad siempre vence, desde 1994 soy socio del @CSEmelec

A las pruebas me remito 👇🏻 pic.twitter.com/JGnCiC5mna — Roberto Gilbert (@RobertoGilbert_) June 14, 2022

Por otra parte, Gilbert, a quien en principio, según el cuadro millonario, el tiempo de ser socio de Emelec no le permitía participar en las elecciones, recibió una certificación del club azul en la que certifican la antigüedad desde 1994, con lo que se ha reajustado su tiempo de afiliado al Bombillo en los registros de la institución eléctrica. Esto le abre el camino en sus aspiraciones de llegar a la vicepresidencia del Bombillo.