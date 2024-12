Robert Arboleda en Sao Paulo: el ecuatoriano aseguró su continuidad

Robert Arboleda está en Ecuador, pero ya arregló para su continuidad en Brasil. Así lo dio a conocer el propio futbolista esmeraldeño de 33 años, quien aseguró haber aprendido de sus "errores" y además de tener su deseo de seguir aportando en las filas de Sao Paulo.

"El 2024 fue un gran año para mí en lo personal, acabé de renovar y estoy muy feliz con eso, el equipo está 100% contento conmigo y yo con ellos. Esperemos que en el 2025 podamos hacer las cosas de la mejor manera y que siga triunfando", expresó Arboleda en entrevista con el Canal del Fútbol, pese a que el club aún no lo ha hecho oficial.

El experimentado zaguero ya lleva 8 temporadas con la camiseta del Tricolor Paulista y ha mantenido una permanente regularidad a lo largo de los años, sin embargo al cierre de la presente campaña perdió espacio en el equipo dirigido por el argentino Luis Zubeldía, razón por la que salieron rumores de una posible salida.

“Espero seguir con ese profesionalismo que tengo y seguir muchos años en Sao Paulo. En lo personal he cambiado mucho, he aprendido, el tiempo me ha hecho aprender de los errores del pasado, creo que uno va madurando y cuando tienes personas importantes a tu lado, eso te ayuda a madurar, esperemos seguir así y mantenerme en el fútbol brasileño", dijo Robert.

Un acto de indisciplina dejó fuera de la selección a Robert Arboleda

El jugador ecuatoriano estuvo inmerso en un acto de indisciplina mientras estaba en el día 'libre' con la Tricolor en una gira de partidos amistosos por Estados Unidos. Desde ese entonces no volvió a ser considerado en una nómina de selección. Ahora, Arboleda expuso su compromiso profesional, no obstante su llamado a la Tri es incierto para convocatorias futuras.

🚨😱 ¡ARBOLEDA SE ARREPIENTE! 🤔 ¿SERÁ QUE QUIERE VOLVER A LA TRI? 🇪🇨@majogavilanesa conversó con Robert Arboleda acerca de su futuro en el Sao Paulo y que aprendió de los errores del pasado#LaBandaxECDF 📲 https://t.co/wq0Khllx2R pic.twitter.com/V2DetmxITD — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) December 18, 2024

