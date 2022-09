Richard Carapaz, una temporada 2022 entre luz y sombras

Evenepoel (c), ganador de la Vuelta y mejor Joven; Pedersen (d), ganador de la Regularidad, y Carapaz (i), ganador de la Montaña, en el podio tras la etapa final.

Richard Carapaz cerró en el podio y con una sonrisa una temporada que no salió como la esperaba.

El título de campeón de la montaña de la Vuelta a España, que terminó el domingo 11 de septiembre, es un palmarés más a su exitosa carrera, a la que también sumó las tres victorias de etapa en la ronda española. Pese a esto, los objetivos de la Locomotora del Carchi eran otros. A inicios de temporada apuntó a ganar el Giro de Italia y la Vuelta a España, pero en el camino sus metas fueron cambiando.

En la Corsa Rosa tuvo un mal día en la montaña que hizo que pierda el liderato y al final alcanzó un podio más como vicecampeón, sin cumplir su sueño de alcanzar su segundo título en una ‘grande’.

En la Vuelta buscaba su revancha, pero complicaciones en su salud y una caída en una competencia previa lo afectaron. Por lo que apuntó por triunfos en etapas y de paso se llevó la corona de rey de la montaña.

Richard Carapaz: "Volveré a por la Vuelta" Leer más

El maillot de pepas azules va para su colección en la que ya se encuentra otros del Giro y del Tour de Francia. “Vinimos con una idea un poco diferente y no pudo ser, al final tuvimos que replantearnos. La verdad es que me voy contento con un maillot, tres etapas, lo que no está nada mal. Pero mis objetivos siguen siendo las grandes vueltas. Volveré a por la Vuelta”, confesó Carapaz.

Será con el equipo norteamericano EF Education EasyPost, del que será el único líder, a diferencia de Ineos Grenadiers, donde compartió esta responsabilidad con varios ‘capos’ de la formación británica.

Por el desgaste sufrido en la Vuelta, Carapaz decidió no formar parte de la selección que representará al país en el Mundial, que se efectuará en Australia, desde el domingo.

MOLANO GANÓ LA ÚLTIMA ETAPA; EVENEPOEL, EL REY

Richard Carapaz y un exitoso cierre de ciclo Leer más

Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) ganó ayer la última etapa de la Vuelta en Madrid, el quinto triunfo latinoamericano en esta edición de la carrera.

El ciclista colombiano se mostró “muy emocionado”, sin apenas creerse esta conquista en la capital de España, inesperado, ya que su función era lanzar la llegada de su compañero Pascal Ackerman.

“Estoy feliz. Quiero dedicarle este triunfo de etapa a mi madre, que la quiero mucho, a mis hermanos, a toda mi familia. Estoy muy emocionado. A todo mi equipo, que hicimos un trabajo perfecto en esta Vuelta. Es increíble, aún lo estoy asimilando. Nadie se imagina la felicidad tan grande que siento”, dijo en meta.

Al final, la clasificación general fue liderada por el belga Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl), de apenas 22 años.