Richard Carapaz lo tiene claro: el Campeonato Nacional de Ruta, que termina este domingo 20 de febrero de 2022 en Quito, le ayudará en su preparación para el Giro de Italia.

Exigencias en la altura, en un circuito que él mismo lo califica muy técnico y complicado, es el provecho físico de este fin de semana en el país, considerando que recién superó a la COVID-19.

Pero también tendrá un efecto anímico. Lo reconoció luego de ganar la medalla de oro en la contrarreloj individual. Ese título le permitirá llevar el distintivo ecuatoriano en su camiseta durante las pruebas internacionales de esta modalidad. Y para él es un orgullo.

“Con esto, al final, representas a un país. Sería como la versión de un delegado diplomático porque llevaré el distintivo para que el mundo lo conozca. Para mí será un orgullo. Tenemos campeones nacionales que han portado la camiseta en Europa, como Jonathan Caicedo, y ha sido maravilloso”, dijo Carapaz.

Para él, la dinámica es simple. “La gente se acerca, te pregunta de dónde es esa bandera y cuando le dices que es de Ecuador se queda maravillada porque hay campeones de un país tan pequeño. Y eso me hace sentir orgulloso. Es como llevar el distintivo de campeón olímpico, pero claro esa es la máxima condecoración que un deportista puede tener en toda la vida”.

Y por ello también quiere ganar este domingo, para llevar la divisa nacional por el mundo. Pero reconoce que será mucho más complicado que la contrarreloj. “En la primera prueba eres tú contra tú. En esta oportunidad habrá cien competidores, equipos con estrategias y el que haga mejor las cosas se quedará con el primer lugar”.

Sobre el circuito, aceptó que lo tiene inquieto. “Es muy particular, muy técnico. No tengo memoria de haber competido en Pichincha, salvo algún nacional de juvenil, pero fue en el valle. Hay que darle énfasis a este tipo de pruebas porque Ecuador tiene mucho territorio con altitud, Costa, Sierra, latitud cero y pocos países pueden darse lujos así”.

Carapaz, quien tendrá un pequeño descanso después del torneo, contó que en su hoja de ruta para esta campaña están tres pruebas más en Europa, antes del Giro de Italia.

El accidente de Egan Bernal no cambió los planes de su equipo INEOS, por lo que aprovechó para sacarse una ‘espinita’. “Los nacionales era algo que tenía pendiente. No he podido competir desde que he sido World Tour, pero esta vez tuve el apoyo del equipo y eso me hace feliz”.