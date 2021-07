Richard Carapaz, entre los grandes del ciclismo mundial

Los Campos Elíseos de París fueron testigos de otra hazaña de Richard Carapaz. El ciclista ecuatoriano brilló en el podio del Tour de Francia al alcanzar el tercer lugar, algo inédito para nuestro país.

Además, completó el trío de éxitos en las grandes vueltas. Campeón en el Giro de Italia, de 2019, vicecampeón de la Vuelta a España, en 2020, y ahora tercero en el Tour de Francia, Richie escribió su nombre en la historia del ciclismo mundial.

Es el vigésimo pedalista en alcanzar podios en todas las ‘grandes’, y el segundo latinoamericano, tras el colombiano Nairo Quintana.

“Muy contento, disfrutando de este podio que me llena de orgullo. Me impulsa a seguir por más y el próximo año volver a intentarlo”, afirmó Carapaz, quien subió a recibir su premio junto a sus hijos Santiago y Sofía.

Agregó que “significa mucho el conseguir podio en las tres grandes. Lo he logrado con mucho sacrificio, constancia, esfuerzo y ganas. Ser parte de este grupo selecto no me queda más que disfrutar”.

De las montañas del Carchi al podium de París 😍🇪🇨 Los sueños sí se cumplen, mijines! 🤩 📸 @bettiniphoto pic.twitter.com/VNlpiZC7rN — Richard Carapaz M (@RichardCarapazM) July 18, 2021

Su equipo, el Ineos Grenadiers, resaltó que Richie es el primer ecuatoriano en conseguir este lugar en Francia y además enfatizó que el tricolor aportó con “el onceavo podio del equipo en doce años de carreras en el Tour de Francia, un logro fantástico”.

Tras celebrar con su familia, que le acompañó en las últimas etapas de la ronda gala, Richie viajará a Tokio, donde el sábado 24 de julio representará al país en la prueba olímpica de ciclismo de ruta junto a Jhonatan Narváez.

Nuevamente volverá a enfrentar al esloveno Tadej Pogacar y al danés Jonas Vingegaard, con quienes compartió el podio del tour.

A la par analizará con el equipo británico su participación en la Vuelta a España, que inicia el 14 de agosto próximo.

El deseo de Carapaz es ser parte de la última ‘grande’ de la temporada, previo al Mundial de Ciclismo. Si se confirma la presencia de Richie, la Vuelta a España completaría un cartel de lujo con Primoz Roglic, el actual campeón de la prueba, Egan Bernal y posiblemente Pogacar.