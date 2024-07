Richard Carapaz: lo que ganó y lo que se viene tras el Tour de Francia

No la ganó, pero fue como si lo hubiera hecho. Lo de Richard Carapaz en el Tour de Francia fue simplemente histórico. No solo terminó como el Rey de la Montaña, sino que también se ganó el prestigioso premio al Supercombativo, un reconocimiento reservado para aquellos que demuestran el mayor esfuerzo en cada etapa; de ahí que su nombre se sigue escribiendo con letras doradas.

RELACIONADAS Richard Carapaz confirma que ahora su objetivo es la Vuelta a España

En el Tour 2024 fue líder de la clasificación general en la etapa 3, comandó la etapa 17, fue tercero en la 20 y líder de la montaña desde la 19. Eso sin contar que es el primer ecuatoriano en conseguir un trébol de montaña en las grande vueltas.

Una fiesta para todos los ecuatorianos

“Hemos realizado un trabajo excepcional como equipo y nos vamos muy satisfechos. Ha sido un Tour muy bonito. Cuando llegué a Italia, donde empezamos, tenía algunas dudas por la caída. No estaba bien de salud. No había encontrado mi forma. Pero a lo largo del Tour he ido mejorando cada vez más y eso para mí ha sido superbueno”, declaró Carapaz con emoción.

Richard Carapaz culminó siendo el Rey de la Montaña en el TOur de Francia 2024 GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

Aunque no participará en los Juegos Olímpicos, Carapaz ya ha comenzado a emocionar a los ecuatorianos de cara a la próxima Vuelta a España, a donde confirmó su presencia y se perfila como uno de los favoritos par el 17 de agosto.

Richard es un ejemplo para todos

Y es que Richard enfrenta la vida con determinación, incluso después del accidente del año pasado que casi lo dejó fuera. “A pesar de la adversidad, hemos dado un paso adelante y hemos logrado muchas cosas”, reflexionó, mostrando su filosofía de aceptar los desafíos que se presentan en el camino.

RELACIONADAS Richard Carapaz conquista el premio a la combatividad del Tour de Francia

En el Tour de Francia 2024, Carapaz se convirtió en el único ciclista en subir dos veces al podio, como supercombativo y Rey de la Montaña, siendo un ejemplo de perseverancia y dedicación.

Entre las cosas que se lleva del Tour de Francia, está cuando ganó la etapa 17: “Mi recuerdo favorito es mi victoria de etapa. Esa fue la mejor sensación, porque fue un día muy, muy duro y era uno de esos días que tenía marcado y quería ir a por ello. Lograrlo fue algo muy importante”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!