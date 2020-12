Richard Carapaz fue elegido como el mejor ciclista del año

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, fue elegido por los fans como el mejor ciclista del año de su equipo. Lo hizo tras una gran primera temporada con esos colores, sobre todo por su rendimiento en las dos Grandes Vueltas.

"¡Mijines! Muchas gracias a todos por las votaciones. Gracias a su apoyo el premio Fan Rider of the Year de @INEOSGrenadiers está en Ecuador. Thanks", publicó en sus cuentas de redes sociales, la tarde de este miércoles 16 de diciembre de 2020.

Mijines! Muchas gracias a todos por las votaciones 🤪 Gracias a su apoyo el premio Fan Rider of the Year de @INEOSGrenadiers está en Ecuador 🇪🇨 Thanks 🙏🏽 pic.twitter.com/9t9fr4rzgf — Richard Carapaz M (@RichardCarapazM) December 16, 2020

Carapaz cerró el año, además, como el mejor ciclista latinoamericano con el primer puesto en el podio de la Unión de Ciclismo Internacional (UCI) y el undécimo en la clasificación mundial.

Cabe anotar que al Tour de Francia llegó como gregario de Egan Bernal y terminó como el subcampeón de los premios de montaña. El maillot de puntos rojos se le escapó en la penúltima etapa.

Y en España tuvo otra actuación soberbia. Carapaz quedó segundo en La Vuelta por detrás del esloveno Primoz Roglic. Además, durante varias etapas llevó la camiseta de líder.