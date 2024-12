Ricaurte y Rivero, los primeros en irse de Emelec: ¿Quiénes siguen?

El colombiano y el uruguayo no llegaron a un arreglo para continuar en el Bombillo. En las próximas horas saldrían más

Aunque haya finalizado la temporada para Emelec, las novedades continúan llegando dentro del plantel de cara al cierre del año y lo que se proyecta en inicio del siguiente. Más son las ‘novedades’ negativas que se han presentado en las últimas horas entorno al Bombillo y su plantel de jugadores.

El volante colombiano Andrés Ricaurte y el atacante uruguayo Rodrigo Rivero quedaron fuera desde la culminación de la temporada. Ambos no serán considerados para una extensión de contrato. Con el primero no hablaron los directivos, y con el segundo no llegaron a un acuerdo.

Por su parte, el lateral venezolano Alexander González no se encuentra en el país y todo indicaría que tampoco se integrará al grupo para el siguiente año.

De manera extraoficial este Diario pudo conocer que el ofensivo argentino Cristian Erbes mantiene la postura que si no se va el director técnico Leonel Álvarez, él no continuará siendo parte del conjunto eléctrico. Hasta el cierre de esta edición, esta información no ha sido desmentida, ni ratificada por una fuente directa del club.

Andrés Ricaurte no seguirá en Emelec, luego de su bajo rendimiento api

Hasta el momento los sueldos no han sido cancelados en su totalidad. La inestabilidad financiera sería la causal principal para no querer continuar, pese a que César Avilés, presidente de la institución mencionó que la plantilla está “cómoda”, pese a la evidente crisis con la que terminaron el año.

La única permanencia confirmada hasta el momento en Emelec es la del portero Gianluca Espinoza, quien renovó su vínculo hasta el final de la campaña 2025.

La falta de soluciones a los problemas económicos sí se mantiene en Emelec

El rumbo de Emelec marcha en medio de interrogantes respecto a la situación interna del directorio. Más allá de qué jugadores se vayan o se queden, las respuestas sobre las soluciones a los permanentes problemas económicos no se hacen presentes.

