Ricardo Romero, de Ecuador a Canadá para "ayudar" y ser campeón de Jiu Jitsu

El campeonato Europeo de jiu jitsu, organizado por la Federación Internacional de este deporte, se desarrolló desde el pasado 17 al 25 de enero, en Portugal. Considerado como uno de los 'grandslams', es de los torneos más importantes y competitivos, en el que para ser campeón debes enfrentarte y superar a los mejores.

LEE TAMBIÉN: Jake Paul vs Logan Paul: el esperado combate de boxeo entre hermanos

Ahí, un guayaquileño logró llevar la bandera tricolor a lo más alto del podio, coronándose como campeón de su categoría en el cinturón violeta. Se trata de Ricardo Romero, un migrante radicado en Canadá desde el año 2006, cuando junto a su familia decidió emprender un nuevo camino lejos de su país.

Ricardo en el podio del Europeo de Jiu Jitsu. CORTESÍA

En los últimos 10 años, el jiu jitsu de Ecuador se ha consolidado como uno de los mejores de la región, solo por detrás de Brasil, de donde es originario. Aunque Ricardo conoció el deporte cuando migró a Canadá, parecería que los ecuatorianos tienen una predisposición genética para destacar como jiujitseros. Tras ganar el Europeo, ahora apunta a ser campeón Mundial.

Dominante 'performance' para el oro

Ricardo entrena jiu jitsu desde hace 5 años, actualmente lleva el rango de cinturón violeta. En el Europeo compitió en la categoría de master 2 (35 años en adelante) peso medio (82,3 kg), en la que tuvo un desempeño arrollador ante sus rivales.

Allen Obando vendido: ¿Barcelona SC con cuánto se queda del pase? Leer más

Para colgarse la medalla de oro tuvo cuatro luchas, en las cuales pudo conseguir tres finalizaciones y no recibió ningún punto, sin embargo, confiesa que esto no es casualidad. "Para este torneo me preparé como nunca antes, es uno de los mejores campamentos que he realizado. Vizualicé la victoria y ahora apunto a seguir ganando", contó.

En su profesión y en el deporte su objetivo es ayudar

El jiu jitsu es su pasión, pero lo que "paga las cuentas" es su trabajo en 'health and safety', en el que una de sus principales funciones es brindar soporte a los servicios de emergencias en Canadá.

Ricardo Ayuda a policías, bomberos y paramédicos a mejorar su salud mental, y superar traumas causados en el desarrollo de su oficio. "Lo que más disfruto es ayudar a quienes nos ayudan a nosotros".

Luego de este gran logro, la motivación es grande y el tricolor va por el oro en el Panamericano y Mundial Masters.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.