Ricardo Gareca y su banda de especialistas

Ricardo Gareca, de 65 años, hace honor a su extensa trayectoria como técnico (empezó en 1995) porque es meticuloso e innovador. Él no deja escapar los detalles de los rivales.

Y para lograr aquello, saca provecho de la tecnología que se utiliza en el fútbol y se apoya en su amplio cuerpo de trabajo, que en la selección de Perú (2015-2022) llegó a estar conformado por 15 especialistas, según los periodistas peruanos Mauricio Chuman y Carlos Arrunategui y el exjugador Gustavo Vasallo.

Cuando el Tigre fue anunciado como estratega de la Blanquirroja en marzo de 2015, llegó con sus dos colaboradores de confianza: el asistente técnico Sergio Santín y el preparador físico Néstor Bonilla, con quienes trabaja desde 2007, cuando dirigió al club Universitario. Y a ellos se sumaron los peruanos Óscar Ibáñez y Nolberto Solano, como preparador de arqueros y segundo asistente del entrenador, respectivamente.

Al principio solo era un grupo de cinco personas, pero con el pasar de los partidos Gareca fue agregando colaboradores para que lo ayuden en la preparación de las jornadas.

“Gareca es muy astuto. A la selección de Perú llegó con Santín y Bonilla, pero luego empezó a contratar gente para que le ayude en diferentes aristas. Gareca aprovechó las actualizaciones de la tecnología en el deporte para potenciar a los jugadores en lo táctico, físico, psicológico, médico y en los análisis. Esto le ayudó mucho en la preparación de los partidos de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, al cual terminó clasificando”, explicó Chuman.

Los videoanalistas argentinos Lucas Argento, Cédric Oropesa, Taiel Bonilla y Tomás Argento, quienes fueron bautizados como ‘los espías de Gareca’, se unieron a la Blanquirroja en 2016 y su trabajo fue clave para que Perú empatara 0-0 en la visita a Argentina, en la penúltima fecha de la clasificación al Mundial de Rusia, el 5 de octubre de 2017.

“Contra Argentina no jugaron Carlos Zambrano y Christian Ramos por lesión. Le tocaba jugar a Miguel Araujo y no tenía continuidad en su club (Emmen, de Países Bajos). Fue por aquello que Gareca le dijo que estudiara todos los detalles que tenían los videoanalistas de los rivales, para que conozca sus debilidades. Y eso le sirvió porque Messi y Di María no lo pudieron pasar ese día”, acotó Chuman.

Los analistas del Tigre utilizan el software KBS, que recolecta información y los movimientos de los rivales que solicita el técnico. Aun con esta tecnología, Gareca luego sumó más especialistas: Juan Cominges (coach ontológico), Edder Benites (preparador físico), Robertino Gareca (preparador físico), Hugo Alves (asistente técnico), César Arturo Linares (jefe de equipo) y Marcelo Márquez (psicólogo).

“Gareca fue fortaleciendo su grupo. Cada uno es importante porque se encarga de una función y un técnico necesita de apoyo para no dejar escapar los detalles. Igualmente, tener gente nacional le ayudó para encontrar jugadores que no estaban en el radar. En la Federación Peruana de Fútbol se dieron cuenta de que esto ayudó y mantienen la misma línea. A Juan Reynoso (técnico de Perú) también lo han rodeado de varios colaboradores”, dijo Arrunategui.

Finalmente, el exjugador peruano Gustavo Vassallo, quien fue dirigido por Ricardo Gareca en la temporada 2007, aseguró que el técnico argentino se apoya en las conclusiones de sus colaboradores. “Su cuerpo técnico es muy actual, siempre se están actualizando y hacen muchos trabajos variados. Recuerdo que Santín es su mano derecha y contribuía en el manejo del grupo. Él ayudaba a desatar nudos. Su grupo de trabajo es importante para las decisiones que tome Gareca”, manifestó.