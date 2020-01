Resaltan logros de los deportistas

La Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (APDP) realizó la gala de premiación de los mejores deportistas del 2019. El principal galardón fue para el ciclista Richard Carapaz, ganador del Giro de Italia.

La Locomotora del Carchi acudió a la gala acompañado por su esposa, Tania Rosero, a quien dedicó este logro. "Me siento muy alegre por estar compartiendo estos momentos con grandes deportistas del país. Es un justo homenaje para todos nosotros. Son momentos que me llenan de orgullo y me impulsan para seguir representando al Ecuador", afirmó Richie.

Sobre su nuevo reto en el equipo británico Ineos, con el que debutará el 11 de febrero en el Tour Colombia, señaló que "se viene una etapa de cosas nuevas, de mucho aprendizaje, de ir mejorando día a día y de soñar por más victorias".

El top ten de los mejores de 2019 lo completaron el velocista Álex Quiñónez, el nadador Esteban Enderica, el bicicrosista Alfredo Campo, la marchista Johana Ordóñez, el boxeador Julio Castillo, las pesistas Neisi Dajomes y Tamara Salazar, y los luchadores Andrés Montaño y Lisette Antes.

Prev Next El velocista Álex Quiñónez recibió un reconocimiento en la gala. HENRY LAPO / EXPRESO

La pesista Tamara Salazar fue premiada en el evento de la APDP. HENRY LAPO / EXPRESO

El boxeador Julio Castillo forma parte del top ten de los mejores del 2019. HENRY LAPO / EXPRESO

Además, como mejor entrenador fue reconocido Jorge Célico, campeón sudamericano y medalla de bronce mundial con la Tricolor sub-20, mientras que el premio al futbolista más destacado fue para el arquero Pedro Ortiz, que militó en el Delfín y ahora refuerza a Emelec.

Gala de condecoración #APDP Gracias compañeros por una año brillante para nuestro país. #sumaysigue pic.twitter.com/iMXHXw6gJp — Richard Carapaz M (@RichardCarapazM) January 10, 2020

Mónica Amboya se llevó la distinción en la categoría de arbitraje, Frankin Tello (Independiente del Valle) el de mejor dirigente profesional y Nelson Gutiérrez (atletismo) el reconocimiento al entrenador amateur más destacado.