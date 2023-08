En esta segunda etapa Mushuc Runa está siendo el equipo sorpresa. Tras disputar las tres primeras fechas, suma 7 puntos en la tabla que lo mantienen como invicto y líder de la LigaPro. Y el responsable de que el equipo levantara su nivel es el técnico Renato Salas.

En entrevista con EXPRESO, Salas reveló que solo dirigiría al Ponchito en las 3 últimas jornadas de la fase pasada hasta que contrataran a un estratega (su colega Geovanny Cumbicus salió) y porque desde 2021 venía realizando una buena labor como el gerente deportivo del club. Fichó a Ricardo Adé, Jonathan Bauman, Gonzalo Jara, Jacobo Kouffati y Santiago Giordana.

Pero los buenos resultados en el cierre de la primera etapa: ganó 3-1 a Orense, perdió 3-2 con U. Católica y empató 2-2 con Liga de Quito, motivaron a que el presidente del Mushuc, Luis Chango, lo ratificara en el puesto.

Desde las 18:00 del sábado 26 de agosto de 2023, Mushuc Runa recibirá a Barcelona, que es segundo en la clasificación, con 5 puntos, juego que quieren ganar para mantenerse el liderato.

¿Cómo pasó a ser el técnico de Mushuc Runa?

No buscaba dirigir. Desde que llegué a Mushuc Runa había trabajado como gerente deportivo, hice un buen trabajo porque traje jugadores como Adé, Bauman, Kouffati, entre otros. Pero al ver la necesidad de sumar puntos y que nuestros refuerzos no estaban rindiendo, el presidente Chango me empujó a dirigir el equipo hasta que contrataran un técnico, pero terminé dirigiendo las 3 últimas fechas de la primera etapa y en esos juegos el equipo mostró una mejora.

¿Estos resultados motivaron al presidente Chango para que lo mantenga en el puesto?

Claro, estos resultados fueron muy importantes, esto hizo que el presidente Chango hablara con toda la directiva para que continuara. Con estos resultados salimos de esos puestos incómodos y ya podemos respirar porque estamos sumando puntos.

¿Qué le dijo el presidente?

Habló personalmente conmigo y me dijo que habían tomado la decisión de dejarme en el cargo hasta el final de esta temporada, pero me indicó que debo levantar al equipo como ya lo veníamos haciendo. Enseguida le dije que no había problema, porque los muchachos ya estaban mostrando actitud.

¿Y le puso objetivo?

Sí, me dijo que teníamos que empezar a sumar para clasificar a un torneo internacional, pero obviamente que ganar el torneo nacional es el sueño. Acá hay 16 clubes y todos sueñan con eso. Ahora del sueño a la realidad hay mucha diferencia, pero con trabajo fuerte se puede alcanzarlo. Hemos conseguido buenos resultados y estamos pasando por un buen momento, pero hay que tratar de llevarlo a una realidad. Ojalá podamos cumplir este sueño.

Mushuc Runa inició la segunda etapa de la LigaPro con una victoria (1-0) ante Independiente del Valle. GRANASA

¿Cuál ha sido su trabajo para que el equipo levante el nivel?

Durante el descanso del torneo (desde el 23 de junio hasta el 4 de agosto) realizamos el reacondicionamiento físico y un macro de actividades. Tengo una certificación de master coach (además de escuchar, preguntar y ayudar a su cliente, es un comunicador de alto nivel), así que trabajamos en las emociones y mentalidad del jugador para provocar que se enfoquen en la realidad del club, a conseguir victorias. Todo esto ha sido una sumatoria buena.

¿Y su idea de juego cuál es?

A mí me encantaría jugar como lo hicimos en la victoria contra Guayaquil City (el miércoles pasado), un juego vistoso, de juego colectivo, de mucho valor al espectáculo, pero lamentablemente no tengo el súper equipo como lo tienen Independiente del Valle o Barcelona. En estas situaciones tiene que aflorar la estrategia, buscar un equilibrio con los equipos fuertes. Eso nos funcionó bien con Independiente, los manejamos porque estuvimos aplicados.

¿Tiene referentes de los que copia ideas para su planteamiento?

Trato de tener la mentalidad de José Mourinho, porque sus equipos son fuertes para cerrar los partidos. A su vez, también me gusta el concepto futbolístico de Pep Guardiola, con el que maneja a sus rivales. Estuve en Estudiantes de la Plata (2004-2007), cuando estaba Claudio Vivas, que era un asistente técnico de Marcelo Bielsa y pude conocer cómo piensa Bielsa y desarrolla su trabajo, es muy aplicado en su juego. Hago una mezcla de todos.

¿Extrañaba dirigir?

Sí, extrañaba dirigir, pero cuando el presidente me dio la oportunidad de ser el gerente deportivo del club (en 2021) rediseñé mi carrera. Antes de llegar a Mushuc hice debutar a algunos jugadores, como Alexánder Alvarado en Deportivo Quito, por eso me enfoqué en esta nueva faceta de mi vida profesional. Pero apareció la oportunidad y regresé a dirigir.

Ahora les tocará enfrentar a Barcelona, uno de sus seguidores en la tabla...

Es un equipo grande. Hay que hacer un trabajo óptimo, inteligente, provocar que ellos se desesperen para tener espacios. Ellos también tienen debilidades y por eso estamos armando un plan para vencerlos, no puedo revelar cuál es porque luego ellos van a saber cómo les vamos a jugar (entre risas). Los trabajos de esta semana los estamos realizando con la mentalidad de ganar el sábado. Queremos ganar para sumar en la acumulada (ocupa el puesto número 11, con 20 puntos) y mantener el liderato. Lo lucharemos a muerte.