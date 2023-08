Con 38 años, Cristhian Fernando Noboa Tello no ve ni de cerca la puerta del retiro en su carrera y más bien sigue haciendo goles en su club. En la temporada pasada, en Rusia, terminó con 11 tantos, cifra que le valió convertirse en el máximo artillero del Sochi, equipo en el que además es el capitán. Lejos de cualquier polémica (se negó a hablar del problema con su expareja sentimental) y a menos de un mes para el debut de la selección ecuatoriana de fútbol en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, ante Argentina, el Zar habló con EXPRESO de su actualidad, su visión de la Tri, las críticas, de Kendry Páez y el club de sus amores: Emelec.

Enner Valencia se alista para un duelo de ‘altura’ Leer más

- ¿Cómo evalúa su temporada en el Sochi?

- Con sabor agridulce. Contento en lo personal porque terminé con 11 goles y 2 asistencias (máximo anotador), pero el equipo no acabó muy bien en la tabla de posiciones. Empezamos bien, pero decaímos, creo, por la no continuidad de los entrenadores: tuvimos 4 en un año y eso afectó.

- ¿Y a la selección Ecuador?

- Me da mucha satisfacción ver jugadores jóvenes que marcan diferencias. Para mí la selección tiene dos equipos. Me hubiera encantado compartir con una plantilla con tantos futbolistas jugando en Inglaterra, Europa. Ellos tienen esa linda oportunidad; hoy me toca disfrutarlo del otro lado del televisor.

- ¿Usted cerró definitivamente el capítulo con la selección?

- Nunca le he cerrado la puerta a la selección. Y puedo decir que no me voy a retirar de la selección porque sigo jugando. El día que me retire del fútbol, ahí me retiraré de la Tri. Siempre he sentido orgullo de vestir la camiseta, así digan que estoy viejo, que estoy gordo, flaco, que estoy lento, que no puedo correr... a mí siempre me ha resbalado. Sé lo que hago y cómo estoy en mi presente. No hablo del pasado ni el futuro, hablo del presente y los números que gracias a Dios tengo.

La última vez que Noboa fue convocado en Ecuador fue en 2020 en el inicio del ciclo del DT Gustavo Alfaro. Archivo

- ¿Qué opinión le merece la comparación de Pervis Estupiñán con Luis Capurro, o a Enner Valencia con Agustín Delgado?

- Es algo normal, siempre buscarán el qué dirán, pero cada uno tuvo su época. Pasa más por el tema grupal porque al final ellos tienen mundiales y ese tipo de cosas. Tanto Capurro como Pervis, o Enner y el Tin han hecho grandes cosas en la selección con calidad tremenda.

- Pero a Enner siempre lo critican, usted podría ser él...

- El futbolista está para eso, para que nos critiquen para bien o para mal. Enner ya está curtido de esos comentarios, lo ha demostrado día a día, es goleador de la selección, del Mundial, de eliminatorias; fue goleador de Turquía, entonces él no tiene que hablar, sino seguir feliz y dejar que la gente hable porque él habla en la cancha.

- Usted migró muy joven, ¿qué le recomendaría a Kendry Páez?

- A él el Chelsea lo compró por algo, no es cualquier jugador y mientras más arriba esté, mayor será la presión que tenga. Él tendrá que madurar más rápido obviamente. Si ya está creciendo con muchos comentarios a los 15 años, imagínense cuando se ponga la del Chelsea con 17; deberá saberlo llevar.

Champions League: José Cifuentes se mide ante el PSV por los PlayOffs Leer más

- ¿Cómo fue para usted salir tan joven a Europa?

- Yo me fui a los 22 años y todo el mundo decía que volvería a los seis meses, arrepentido; que no sabía ni el idioma y muchas cosas más. Pero hay que tener madurez. No es que las críticas me enojaban, sino más bien me fortalecían. A la larga fue una motivación, ahora ya estoy por cumplir 16 años en Europa, siendo uno de los jugadores con más partidos en Rusia, a punto de romper un récord de goleadores extranjeros en este país, todo eso te va enseñando la vida... a punta de ‘piedras’ también se va creciendo.

- ¿Se ha planteado volver a Ecuador?

- Sí, como jugador de Emelec. Es un sueño que tengo pendiente. Sigo activo y me siento bien. No te voy a mentir que hay días en que me pongo triste por la distancia, pero estoy priorizando el bienestar de mis hijos, así que por ahora no volvería. No sé si en 2024 al menos disfrutar en la Boca del Pozo, en la Caldera. Cada vez que voy a Guayaquil estoy ahí, llevo a mis hijos. Pero sí volvería.

- ¿Sus hijos son emelecistas?

- Sí, siempre que estamos en Ecuador quieren ir al estadio, les encanta. Son muy hinchas.

- ¿Ha recibido ya alguna oferta de Emelec?

- He tenido charlas, sí, no voy a mentir. Con mi hijo mayor he conversado del tema y me dice: ‘ya vámonos’, pero todo pasa más por el chiquito, tiene 10 años y no entiende aún muchas cosas, entonces no los quiero apurar.

- ¿Cuál es el secreto para seguir vigente a los 38 años?

- Cuando amas lo que haces no hay ningún secreto. Cuando uno pasa de cierta edad ya te cansas de entrenar, de partidos, a mí me pasa lo contrario: me encanta correr, entrenar. Si me retiro estaré ligado al fútbol como entrenador o dirigente, hasta que eso pase el llegar a un lugar a cambiarme, ponerme un short, la camiseta, la charla técnica del partido, ser el protagonista, a mí me encanta y quiero extenderlo lo máximo que pueda. No quiero que el fútbol me retire, aún me siento bien, ¿por qué retirarme de algo que disfruto tanto?

Richard Carapaz no competirá en La Vuelta a España Leer más

- ¿Dónde y cómo se ve cuando cuelgue las botas?

- Es difícil responder eso, porque me han ofrecido ser asistente de entrenador, ya me quieren botar (suelta una carcajada). También me han hablado para ser comentarista deportivo, representante o aquí en el Sochi ser director deportivo, pero como les digo aún sigo jugando y prefiero tener esas opciones ahí. No voy a pensar en eso hasta que me retire; actualmente tengo dos años más de contrato y cuando ya pase eso, lo pensaré.

- ¿Cuál fue la mejor temporada de su carrera?

- Hubo muchas, he logrado también cosas históricas, pero hubiese cambiado todas por llegar al Mundial de Rusia con Ecuador. Venir acá con mi selección hubiera sido hermoso. Recuerdo que me fue muy bien.

- ¿Cuál ha sido el rival más difícil en su carrera?

- El Barcelona de Pep Guardiola y el Bayern Múnich de Carlo Ancelotti. También creo el Atlético de Madrid de Diego Simeone, esos pegaban patadas y meten. Ya a nivel de selecciones, Brasil y Argentina.

- ¿Un compañero en la selección?

Sergio Busquets compró una mansión en Miami por un insólito precio Leer más

- Con Walter Ayoví me llevé muy bien, concentramos mucho tiempo y me llevé excelente.

- ¿Y a nivel de clubes?

- César Navas. Jugué con él en Rubín Kazán y en Rostov, logramos muchas cosas y récords; jugamos Champions League y hasta hoy converso con él, tenemos una relación bonita.

- ¿Con qué partido de la selección ecuatoriana se quedaría?

- Definitivamente con el que le hice el gol a Brasil, fue un debut soñado para cualquier futbolista del mundo. Jugar contra ellos, entrar al cambio, ir perdiendo 1-0 y hacer el gol del empate fue espectacular. El estadio se venía abajo, era la cancha Ronaldinho y de una cantidad de jugadores bestiales.