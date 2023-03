El renacer de Hamilton Piedra

Hamilton Piedra llegó a ser convocado a la selección ecuatoriana de fútbol en la temporada 2015. Eran años en los que pisaba firme en el arco del Deportivo Cuenca y, por su juventud, era pretendido por varios clubes. Era de los porteros con más proyección en el fútbol ecuatoriano, pero su marcha del cuadro morlaco poco después marcó un antes y después en su carrera, nada fácil de llevar.

Lo quería Liga de Quito, Barcelona e Independiente del Valle. Este último, tras cerrar el ciclo con Librado Azcona en el arco, apostó por Piedra y se hizo con sus derechos deportivos en una negociación que se acercaba a los 300.000 dólares.

Bajo un contrato por cinco años, los Rayados contaron con el portero desde 2018, años en el que estuvo en el arco 37 oportunidades, pero esa constancia disminuyó en los años venideros, tanto así que el cuadro capitalino lo cedió.

En Manta FC, última cesión en 2021, fue el año más difícil para Piedra: su equipo descendió, hubo críticas muy fuertes y debió empezar a tratarse desde lo mental. La alegría de los años anteriores se había esfumado.

“Llegué a tener tres psicólogos para trabajar la parte mental, porque no era fácil tener muchas críticas, comentarios negativos hacia mí y mi familia. Tuve que tomar las decisiones de pedir ayuda, la busqué y le agradezco a esas personas que estuvieron ahí desde lo psicológico y también a la familia que me apoyó; estuvieron allí en lo fundamental. Ellos ponían su grano de arena, pero la más importante debía ser mi decisión de levantar y volver a creer”, explicó a EXPRESO.

“Cuando somos jóvenes no nos damos cuenta de muchas cosas. Jugamos al fútbol y ya está, pero al pasar el tiempo hay muchas cosas que te afectan y que tienes que mejorar en lo mental, no solo en lo físico o lo alimenticio. En Independiente del Valle aprendí mucho de eso, les agradezco porque aprendí de lo psicológico; me fui preparando pidiendo ayuda y ahora tomo las cosas con más calma y evito los temas negativos, solo recepto los positivos”, agregó.

El cancerbero estuvo entre los titulares en el equipo nacional de 2015. Archivo

Su año más difícil fue en Manta, donde reconoce vivió experiencias muy complejas.

“Lastimosamente no es fácil jugar en un equipo recién ascendido, nos costó mucho, no pudimos estar a la altura del campeonato y cometimos muchos errores, en lo personal y grupal. No se dieron las cosas como queríamos, esas críticas te ayudan a mejorar. Duele mucho porque no estaba acostumbrado a tantas críticas, pero tocó aceptar, seguir y levantarse”.

Piedra hoy admite que tenía que atravesar todos esos años de irregularidad para encontrar su madurez deportiva. “Llegar a Independiente y ser por tres años seguidos tercer arquero, con pocas oportunidades, y luego ir a Manta y descender, dolió mucho, pero fue necesario”.

Hamilton regresó el año pasado a Cuenca, al club que lo vio nacer, y desde entonces vive en una constante revancha.

“Fue una nueva chance para levantar y no fue nada fácil. Acá la gente es muy apasionada al fútbol, es muy exigente. Al final me quedo con lo positivo. El año pasado fue un gran año, encontré este gran rendimiento y la idea es mantenerme y mejorar aún más”, aseguró.

La temporada 2023 arrancó y Piedra está más enfocado en regresar al nivel óptimo. Sabe que su recompensa está más allá del Deportivo Cuenca, pues apunta a la selección nacional con otros porteros jóvenes de gran presente como Moisés Ramírez y Gonzalo Valle.

“La verdad que sí, espero volver (a la selección). Yo sé que hay muy buenos arqueros los que podemos estar en la selección, me cuento entre esos. Se dará la oportunidad y si no se da seguiré trabajando para llegar. Ahora sale una nueva camada, con nuevos ciclos, espero formar parte de ellos y trabajaré fuerte para eso”, cerró.

EL DETALLE

El portero lojano, quien tiene contrato con el Deportivo Cuenca hasta 2024, volvería al arco el 20 de marzo, a las 19:00, ante Cumbayá en la Fecha # 3 de LigaPro.