Regata Guayaquil-Posorja, más que solo 49 millas náutica de sacrificio

Miguel Arana tiene 45 años y trabaja desde las 07:00 como vendedor en una distribuidora al norte de Guayaquil, pero su día empieza a las 03:00. El integrante del equipo de remo Nogucol sale en bicicleta en medio de la noche, porque ni carros hay. De 04:00 a 06:00 entrena en el agua, de ahí se cambia y se va a laborar hasta las 19:00; una hora más tarde suele tener otra práctica e inmediatamente va a casa a cumplir sus funciones de padre y esposo. Recién a las 23:30 su día acaba. La rutina se repite 6 veces por semana. Solo los lunes descansa.

Por más de 3 meses, desde enero, y algunos desde febrero, los competidores de la regata Guayaquil-Posorja llevan esa vida. Son choferes, trabajadores de limpieza, mecánicos, ingenieros, licenciados o miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos no hay distinciones. El objetivo es buscar el mejor rendimiento aunque eso implique dormir en promedio solo 4 horas al día.

Y es que remar 49 millas náuticas (alrededor de 100 kilómetros) por más de seis horas sin parar, no es el único desafío que los integrantes de las 13 embarcaciones de la edición 82 tendrán la madrugada de este viernes 2 de abril; es solo es el examen final. Detrás hay detalles que hacen valorar aún más el trabajo de los remeros por mantener viva una tradición que data de 1940.

La pandemia los golpeó. El año pasado, cuando llevaban ya varios meses entrenando, recibieron la notificación del aplazamiento. Al final, la regata se terminó realizando en diciembre con solo 4 embarcaciones. Ahora en 2021, varios equipos se vieron en la necesidad de fusionarse para no desaparecer porque entre sus integrantes no estaban completos. Fue el caso de Astillero-Cleveland y Nogucol-Villamar, cuatro clubes emblemáticos de mucho linaje que ahora irán juntos.

“La idea surgió en 2019, pero con lo que ocurrió en 2020, la necesidad fue más impetuosa. Hoy Cleveland, con 78 años de creación, y Astillero, con 28, estamos unidos por el deporte”, dice optimista Christian Franco.

Prev Next Detalles. Miguel Arana alistando la yola desde las 04:00. Christian Vásconez / Expreso

Equipo. Cleveland-Astillero cuando llegaba de remar a las 05:30. Cortesía

Ayuda. Feria de comida típica para recaudar fondos. Christian Vásconez / Expreso

En medio de la emergencia, los remeros reconocen las necesidades que han tenido que paliar por su propia cuenta. Por ejemplo, la fusión de Astillero-Cleveland organizó ayer una feria de comida típica con el objetivo de recaudar fondos para comprar las bebidas hidratantes que necesitarán durante la carrera, así como para pagar la lancha de apoyo que los acompañará en el trayecto, entre otras necesidades. Otros equipos en cambio hacen rifas o ventas de garaje.

“Es un año muy difícil, si de por sí el apoyo para los equipos de la carrera es escaso, ahora con más razón. Regularmente solo hay premio en efectivo para los primeros lugares, el resto ve debe ingeniárselas para sobrevivir. Literalmente se rema por amor al deporte”, acota Arana.

Pese a todo lo que ya están haciendo, los remeros no ocultan que están preocupados. Temen que las nuevas restricciones por la pandemia en el feriado atenten con la realización de una prueba para la que ya están preparados. De momento se sabe que no habrá ceremonia de premiación en Posorja, ni show y que se coronará al campeón apenas arribe en el mismo malecón. El sacrificio está sobre la mesa. Es la competencia deportiva más añeja del país, no la dejan morir.

DETALLES QUE DEBES SABER

La competencia

Viernes 2 de abril. Con salidas a las 00:00 y 02:45.

Participantes (13)

En Cuatro Con: ADN, Andes, Infantería de Marina, Cocodrilo, Astillero-Cleveland, Nogucol-Villamar, Regatas Posorja y Mafer. En Cuádruple y el Doble Par: Esc. Municipal de Samborondón, Miramar, CTE, Ferroviarios y 28 de Mayo.

EL DATO

La regata es la más larga en el mundo. Con 82 años es la más añeja del país. El récord es de ADN: 6 horas, 25 minutos.