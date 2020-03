Raúl Jiménez cree que el 'Chucho' Benítez estaría orgulloso de él

Raúl Jiménez, una de las figuras mexicanas que está en la mira de clubes importantes como el Real Madrid y Barcelona de España, Juventus de Italia, PSG de Francia, Bayern Múnich de Alemania, entre otros, destacó que parte de su buen momento en el fútbol internacional, se lo debe al fallecido goleador ecuatoriano, Christian Benítez.

En una transmisión en vivo, que se dio mediante su cuenta de Facebook, el actual atacante del Wolverhampton de Inglaterra, equipo en el que también figura el ecuatoriano Leonardo Campana, resaltó que el 'Chucho' fue uno de sus mejores compañeros que tuvo cuando militó en el América de México.

Se tatuó "Tokyo 2020", pero los JJ.OO. se postergaron un año: "Alguien que me ayude" Leer más

"Chucho Benítez fue un gran jugador, al que le debo mucho. Me daba muchos consejos. Una persona increíble. Me tocó vivir grandes cosas con él. Sé que estaría muy orgulloso de lo que he logrado porque él confiaba mucho en mí y en lo que podía hacer", manifestó Jiménez.

El delantero de 28 años acotó que, pese a que está en la mira de clubes importantes de Europa, por ahora su meta está clasificar con los Wolves a la Champions League. "Tengo contrato hasta 2023 (con el Wolverhampton). Estoy contento aquí he estado haciendo cosas importantes junto con todo el equipo, nos hemos esforzado toda la temporada, estamos peleando por entrar a Champions, entrar ahí es un extra para pensar en cosas grandes”.

Sobre la paralización que se ha dado en el fútbol, por el COVID-19, el mexicano aseguró que por ahora "lo más importante es la salud" y que está siguiendo las recomendaciones de su club.

“Estoy aprovechando en casa, afortunadamente tengo jardín y he aprovechado para correr y los planes de trabajo que nos mandaron del equipo con estiramientos velocidad, para poder regresar a los entrenamientos, aún no sabemos cuándo, pero para cuando sea estar en condiciones de poder competir”.

Jiménez inició su carrera en el América de México en 2011 y se mantuvo en las Águilas hasta el 2013. Luego de eso pasó al Atlético de Madrid (2014), Benfica de Portugal (2015-2017) y Wolverhampton de Inglaterra, equipo al que llegó en 2018.