El que su lista sea la única inscrita al momento para presidir el club de fútbol más popular del país, no son motivos para que Rafael Verduga se considere ya cabeza de Barcelona. Dice que más bien prefiere continuar socializando su “nuevo modelo” y que el resto lo decidan los socios. Las críticas que lanza contra la actual presidencia, de la que paradójicamente él formó parte del directorio por más de dos años (desde finales de 2019 hasta el 27 de junio pasado), las hace con conocimiento de causa, de ahí que no se guarda nada y explica lo que para él sería “el cambio”.

3.800 socios están listos para las elecciones presidenciales de Barcelona Leer más

- ¿Cuándo decide salir del directorio e ir por la presidencia?

- Surgió hace un par de años, aproximadamente. Yo venía apoyando en la parte financiera al club con mi patrimonio y creo que logramos hacer cosas importantes. Hoy, Barcelona está muy ordenado y al día, pero en la parte deportiva, que es donde se obtiene el 75% de los egresos, se maneja de una manera muy presidencialista (solo el presidente o allegados a lo deportivo toman decisiones). Es ahí donde yo ya no estaba alineado.

- Pero con usted en el directorio se tomaron muchas decisiones, ¿no planteó su descontento?

- Claro que sí.

- ¿Qué respuestas recibió?

- El presidente me llegó a decir cosas como: “aquí solo decido yo”, “nadie se mete” o “déjame hacerlo porque yo soy el presidente”. Eso fue más que suficiente para plantearme salir. Estas cosas, en el grupo (de directivos) se hablaban, incluso Alfaro una vez me dijo: “síguenos ayudando y cuando tú seas presidente puedes hacer los cambios que quieras”. Ya en lo deportivo me enteraba de las noticias en la prensa.

- ¿Por qué no renunció ahí?

- Pude haberme ido, sí, pero a lo mejor no hacíamos los cambios financieros y administrativos que realizamos.

- Pero el presidente se atribuye parte de esos cambios...

- Él siempre se cuelga las medallas de ganador, pero las de perdedor son de otros.

- ¿Cuándo se dio cuenta que era hora de salir?

- Como a la mitad de la gestión. Yo primero fui parte del directorio, después fui vicepresidente, pero nunca participé en las decisiones deportivas: contrataciones de jugadores o cuerpo técnico, o algún tipo de planificación que no veía.

- ¿En su tiempo en el club, qué consiguió?

- Varias cosas, como ahorrarle a Barcelona en negociaciones de deudas por cerca de $4,6 millones, pero poco o nada sirvió eso en un año, en plena pandemia, si se lo volvía a gastar en malas contrataciones de jugadores. Si es que eso no deja de pasar, no va a haber una verdadera transformación institucional. Hoy, Barcelona puede recibir operaciones de crédito que antes no lograba, tiene fideicomisos estructurados, los cheques salen con doble firma. No fue tiempo perdido.

- ¿Tuvo el apoyo dirigencial cuando decidió candidatizarse?

- No, nunca. Más allá de alguna declaración pública que hizo Alfaro este año, recién. Pero no lo sentí real. De ahí que a dos meses de dar fecha para las elecciones (2 de septiembre) anuncié mi decisión de salir, y que mi candidatura no iba a ser la oficialista, sino que debía presentar un proyecto aparte.

- ¿Cómo quedó su relación con el club?

Barcelona: Rafael Verduga y Matías Oyola hicieron oficial su candidatura Leer más

- Con la institución en muy buenos términos. Yo ayudé a Barcelona hasta el último momento. Un día lunes renuncié y al viernes todavía firmé por operaciones como garante... soy garante del club hasta 2025 en trámites del banco con la institución. Las operaciones que nos vinculan están en un fideicomiso.

- ¿Y con Alfaro cómo quedó?

- Normal. Nos vemos, nos saludamos. No te puedo decir que es la mejor relación de todas porque cuando alguien te promete algo y no cumple, queda incomodidad.

- ¿Qué ofrece de diferente?

- Un nuevo modelo. La dirigencia actual solo piensa en el resultado del domingo y en las contrataciones de diciembre o de junio y julio. Contratan, despiden y viceversa. No piensan en cómo cambiar ese ciclo, o a futuro. Y es que en los últimos 20 o 30 años, Barcelona se ha manejado así. Nosotros contratamos a Gustavo Silikovich, quien fue director general de River Plate de Argentina por 7 años para que nos ayude en la planeación estratégica del nuevo proyecto.

- Al día de hoy, si mañana son las elecciones, usted sería el nuevo presidente porque no hay más candidaturas. ¿Qué hacer de ahora en adelante?

- Tenemos seis ejes muy bien establecidos, entre esos un complejo de alto rendimiento, modernizar el Monumental y reinvertir los ingresos... pero aparte son fundamentales algunas reformas al estatuto, como que el presidente que llega a Barcelona responda con su patrimonio personal cualquier incremento que se dé en el pasivo. De qué sirve que se bajen los gastos si al final el equipo se endeuda con 15 o 20 millones más porque el titular firma todo. ¿Quién paga eso?: Barcelona, no el que tomó una mala decisión.

- Según su plan, trabajará mucho en infraestructura...

- Sí, porque en los últimos 20 o 30 años, a más del Monumental o sus alrededores, el club no ha invertido en nada. Ningún presidente se preocupó, y sin hacer eso ¿cómo se potencia las bases, las formativas? Proponemos un complejo completo en el primer año. Barcelona es el segundo equipo en ingresos del Ecuador porque tiene la mejor marca, pero no vende jugadores.

- ¿Y de dónde ese dinero?

Barcelona: Diego López y un ‘rompecabezas’ ante Independiente Leer más

- Ya existe un crédito aprobado a 8 años que se pagará con el 3 % del ingreso anual del club. La inversión será de $ 6 millones.

- Pueden ser solo palabras...

- No, antes de las elecciones vamos a llegar con una escritura firmada. Ya presentamos el proyecto, el complejo tiene 6 canchas, es un predio de 18 hectáreas, con área de vivienda para 60 chicos, cerca de Guayaquil y con todos los servicios básicos.

- ¿Qué responder a que su distanciamiento de la directiva y su candidatura es un tema político?

- Para nada. Ni yo, ni Matías (Oyola, candidato a vicepresidente), ni nadie del directorio que planteo (existen más de 12 nombres) tenemos vínculos y los pueden investigar.

- Pero no es menos cierto que Barcelona ya ha sido una plataforma para ello...

- Sí, pero no es mi caso. No te voy a mentir que me han llamado, pero el tema político es algo que no me llama la atención, más bien yo creo que hoy en el club sí hay un tema de estos, porque existe un directorio completamente politizado.

- ¿A qué se refiere?

- En el directorio actual de Barcelona hay nueve personas vinculadas al Municipio (liderado por Aquiles Álvarez, exvicepresidente deportivo), eso es innegable. Incluso está un concejal electo (no da nombre). Todo eso lo prohíbe el estatuto. Pero eso es decisión de Alfaro y el socio sabrá juzgar eso.