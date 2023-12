Rafael Nadal anunció que volverá a jugar en el torneo de Brisbane

El tenista español Rafael Nadal, quien anunció la semana pasada su regreso a la competición oficial en el ATP 250 de Brisbane (Australia), que tiene previsto disputarse la primera semana de enero, dijo ayer que en su primer torneo en un año “no aspira a nada, solo a ser competitivo”.

En un vídeo difundido a través de sus redes sociales, el tenista de 37 años habló sobre las sensaciones personales que tiene tras anunciar su vuelta a las pistas después de un año sin competir debido a las lesiones.

“Acaba un año que ha sido largo, en el que he pasado por muchas fases, desde intentar competir en la temporada de tierra y la decepción tras decepción hasta que llegó el momento de parar y decir basta y buscar una solución, que fue la operación. A partir de ahí fue un nuevo horizonte, un camino difícil, pero manteniendo la ilusión de volver”, dijo Nadal, ex #1 del mundo y quien hoy en día se ubica 664 en la ATP.

“Ha habido dudas, momentos en que parecía difícil que llegara este momento, pero se ha mantenido el espíritu de trabajo, la ilusión y creo que estoy listo para volver. No sé a qué nivel, no sé qué se puede esperar, no tengo ni idea, pero tampoco me importa”, confesó.

“Estoy feliz de volver y estoy con la máxima ilusión de hacer el esfuerzo que sea necesario para divertirme y ser competitivo. Llevo semanas buenas entrenando a un nivel que me permite tener la posibilidad de volver a competir. He pasado por muchas fases y vuelvo en un torneo que es familiar, difícil, pero espero estar preparado para competir. No aspiro a nada más, solo a ser competitivo”, concluyó.

La organización del torneo de Brisbane dio a conocer ayer el listado de participantes. Como primer cabeza de serie parte el danés Holger Rune (número 8 ránking ATP), seguido del búlgaro Grigor Dimitrov (14), el estadounidense Ben Shelton (17) y el francés Ugo Humbert (20).

