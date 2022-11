Qatar, vida nocturna pese a las restricciones

A dos días del inicio de la fiesta mundialista, la FIFA y las autoridades de Qatar anunciaron la prohibición de vender cerveza con alcohol dentro de los estadios. Si bien la medida impactó a miles de fanáticos y patrocinadores, más la sintieron quienes ya habían acudido a otras ediciones y jamás se les planteó una restricción como esa. De entrada parecía el inicio de una decepción.

Ecuador vs. Senegal: La Tri va por su segundo pase a octavos en mundiales Leer más

Y es que el solo hecho de no contar con cerveza dentro de un estadio llevó a pensar que sería imposible disfrutar de la vida nocturna en Qatar, pero no ha sido así. Las restricciones tuvieron sus aclaraciones.

Por ejemplo, se autorizó que dentro de los Fan Fest se permita la venta e ingesta de alcohol; de ahí que muchos hinchas aprovechan este espacio para “refrescarse”, aunque sea a un alto costo.

Hay vida nocturna en Qatar, y por varios lugares. Dentro de hoteles reconocidos de Doha, destacan el Marriot Marquis City Center o el Intercontinental City Center. Ambos disponen de bares para recibir a cualquier persona que se encuentre en la ciudad. Ahí no hay restricción para huéspedes o visitantes, simplemente deben presentar sus documentos para ingresar. Allí se venden bebidas alcohólicas sin limitación a los clientes.

Los valores están entre los 45 a 50 qatarís (12 dólares estadounidenses, aproximadamente) cada vaso. Esto aplica para cualquier tipo de bebida alcohólica, sea cerveza, ron, vodka, gin, entre otros. En ciertas ocasiones el precio aumenta, dependiendo del lugar, la marca o si es por botella. Eso sí, solo personas mayores a 21 años pueden ingresar a estos bares.

Asimismo, los hoteles no exceden la capacidad de espacio. Es decir, al momento de estar al tope, no permiten el ingreso de nadie más. En las mesas es común ver las botellas y los vasos, el lugar ideal de ‘relajación’ para muchos fanáticos internacionales. Cabe mencionar que estos lugares pueden vender bebidas alcohólicas debido a la licencia de permiso que poseen. Sin esta, sería imposible realizarlo. Por ejemplo, en un minimarket corriente en Doha no disponen de alcohol a la venta. Pero sí en las discotecas, hoteles, bares o restaurantes que dispongan de esta licencia.

Prev Next Los festivales de hinchas son también otro punto de expendio de cerveza. Solo se circunscriben a ese lugar. En las afueras no. Andrés Illingworth / Expreso

untos de venta de platillos nocturnos de todas partes del mundo es también común apreciar para los que se van de farra. Andrés Illingworth / Expreso

Otro lugar bastante visitado es el SeñorRitas Tex Mex, un bar restaurante ubicado en el sector exclusivo de Lusail. “Es un lugar donde se ve muchos latinos”, comenta Ali Mohamma, un taxista de la capital. Allí se concentran los hinchas después de los partidos y efectivamente, hay mayor presencia de latinos.

Emelec confirmó la salida de Sebastián Rodríguez Leer más

Argentinos, uruguayos, brasileños, ecuatorianos y sobre todo mexicanos se congregan en el bar. “Al fin en un lugar latino, ya era necesario luego de tantos días acá”, dice el ecuatoriano Bernardo Paredes.

El ambiente es muy parecido al de una discoteca de Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Guayaquil o Ciudad de México. Se disfruta de música en vivo, grupos musicales y también de un DJ con géneros urbanos y bailables. Las canciones son en español, los artistas Daddy Yankee y Bad Bunny se cantan a todo pulmón por los asistentes, como si fuera un himno. “Esto es vida, la fiesta no puede faltar en los mundiales”, afirma Gabriel García, un mexicano quien lleva tres Mundiales a su haber.

En conclusión, sí puede beber alcohol en Qatar, sí encuentra un lugar donde bailar y cantar reguetón. En definitiva, sí está disponible el ambiente latino para vivir la fiesta durante el Mundial.