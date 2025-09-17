Expreso
PSG
PSG enfrentará a Atalanta en el inicio de la Champions League 2025-26.Archivo

PSG vs Atalanta EN VIVO: Sigue aquí el juego de Willian Pacho en Champions League

PSG debuta en la Champions 2025-26 ante Atalanta, con el ecuatoriano Willian Pacho como titular en la defensa

París Saint-Germain (PSG), flamante campeón de la UEFA Champions League, inicia este miércoles 17 de septiembre de 2025 su defensa del título europeo enfrentando a Atalanta en el estadio Parc des Princes, desde las 14:00 (hora local), en el marco de la fase de grupos de la edición 2025-26.

Willian Pacho, figura clave en el debut europeo de PSG

Uno de los nombres destacados en la formación titular del conjunto parisino será el ecuatoriano Willian Pacho, quien ha logrado consolidarse como una de las piezas clave en la defensa del técnico Luis Enrique.  

(Te invito a leer: PSG vs Atalanta: Dónde ver EN VIVO a Willian Pacho | Champions League 2025-26)

El central ecuatoriano hará dupla en la zaga central con el brasileño Marquinhos, formando una muralla que intentará frenar el poder ofensivo del equipo italiano.

Willian Pacho
Willian Pacho es una de las figuras de PSG.EFE

PSG, que se coronó campeón de la Champions League en la temporada pasada tras vencer a Inter Milán en la final, buscará comenzar con pie derecho esta nueva campaña europea.  

Ecuador

¿Cuándo se publica la actualización de Ranking FIFA 2025? Ecuador sueña con bombo 2

Leer más

Luis Enrique no podrá contar con Dembélé, Doué ni Beraldo

Sin embargo, no podrá contar con tres jugadores importantes: Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Lucas Beraldo, todos ausentes por lesión.

Atalanta llega a París con intención de dar el golpe

Por su parte, Atalanta llega a París con la intención de dar la sorpresa. El equipo dirigido por Ivan Jurić contará con figuras como Charles De Ketelaere, Marten De Roon y Mario Pasalic.

Los italianos también tienen bajas sensibles. Gianluca Scamacca, Éderson y Adeloma Lookman no estarán disponibles para este encuentro por molestias físicas.

Las alineaciones confirmadas de PSG y Atalanta

Sigue aquí EN VIVO PSG vs Atalanta

