El proyecto Rescalvo reaparece en Emelec

Cuando Mariano Soso llegó a Emelec a mediados del 2018 tuvo que esperar hasta enero de 2019 para desplegar sus conocimientos para incluir jugadores en su esquema, cómo amalgamar una plantilla prácticamente nueva y, de una buena vez, consolidar su estilo de juego. Al final, el argentino llegó a un acuerdo con la dirigencia y dejó su cargo.

A Ismael Rescalvo, omitiendo el final, no le pasa diferente. El entrenador español asumió en abril de 2019 el puesto de nuevo DT de Emelec y al cierre de la temporada pudo dejar indicios de su trabajo, que lo llevaron a clasificar al playoff en un escenario que no era del todo favorable para el cuadro azul.

Esta vez Rescalvo será el que tendrá aquel examen que Soso tuvo en enero pasado y que no pudo superar. Contó con una plantilla con nombres interesantes a nivel nacional y no logró sacarla a flote. Nuevamente las incorporaciones en la pizarra azul atraen, pero ya quedó comprobado que eso no garantizará una campaña con resultados positivos.

Estoy acá y tengo que demostrar por qué he llegado. Me debo a Emelec y quiero ganarlo todo en esta institución. Trabajaré para eso. Roberto Ordóñez, atacante de Emelec

Para esta temporada los azules apuntaron al mercado mexicano. De esa liga sacaron a los dos únicos charrúas de la plantilla: el delantero Facundo Barceló y el volante mixto Sebastián Rodríguez.

Un dato no menor es que Emelec no tendrá a ningún futbolista nacionalizado en su plantel para esta temporada. Algo que no sucedía en el equipo millonario desde la campaña 2006, cuando los eléctricos tuvieron a Marcelo Elizaga, Luis Guillermo Rivera, Marcos Mondaini y Luis Miguel Escalada como refuerzos extranjeros, el resto del plantel era totalmente ecuatoriano.

Estoy muy contento de estar acá y agradecido con el profesor Rescalvo. Esperemos hablar con él y sacar este proyecto adelante. Alexis Zapata, volante de Emelec

Rescalvo, para esta nueva etapa, contará con seis refuerzos foráneos -hoy permitido por el nuevo reglamento de la LigaPro y el resto del equipo será nacional, como hace 14 años.

En una de las aristas que se le analizará a Rescalvo, en este proyecto desde cero, es su visión para fichar. Si bien él estuvo detrás en la búsqueda de los fichajes, la llegada de Alexis Zapata -que hasta ha jugado en Europa- fue un pedido explícito de él, ya que lo midió en el fútbol colombiano.

Aunque su último antecedente no es negativo: en Independiente del Valle pidió a Cristian Dájome y este jugador fue trascendental para la consecución de la Copa Sudamericana. El examen, de este renovado Emelec, ahora lleva el nombre de Rescalvo.