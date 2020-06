Se posterga el sueño tricolor

La alegría que los integrantes del equipo ecuatoriano de Copa Davis sintieron luego de vencer a Japón y clasificar a la fase final del torneo en Madrid solo fue igualada cuando conocieron que en esa instancia medirán a España y Rusia. El 26 de junio ese sentimiento dio paso a la frustración, luego de saber que la Federación Internacional de Tenis (ITF) pospone para 2021 la recta final en busca de la Ensaladera de Plata, debido a la pandemia del Covid-19.

“Estamos un poco sorprendido, porque se va a jugar Roland Garros, el Us Open, el mismo Master 1000 de Madrid, que es la sede de la Copa Davis y me sorprende que este torneo, que en teoría lleva menos gente que un Grand Slam, se haya cancelado, pero esas son decisiones de la federación internacional que se escapan de nuestras manos”, comentó Raúl Viver, capitán del equipo ecuatoriano.

“Lo veía venir. Hubo mucha gente que no estuvo de acuerdo con el nuevo formato de la Davis. Deben tomar más medidas de precaución, jugar sin público. Sería menos atractivo para los jugadores y no sé si estarían dispuestos a tomar los viajes con tantos impedimentos. Creo que Roland Garros y el Us Open son dos monstruos, dos empresas hechas que pueden subsistir y ajustarse a estas nuevas reglas. Creo que esperar un año puede ser un poco exagerado, pero no hay dónde ponerlo en la temporada, hay tantos torneos”, le dijo a EXPRESO Roberto Quiroz, integrante del equipo tricolor.

"Es una gran decepción para todos nosotros que las finales de la Copa Davis no se celebren en 2020. No sabemos cómo se desarrollará la situación en cada nación clasificada"

Gerard Piqué, organizador del evento.



La pandemia obligó a posponer para el año 2021 las ediciones 2020 de las fases finales de la Copa Davis y de la Fed Cup, ante la incertidumbre sobre la situación sanitaria global, anunció la ITF.

La fase final de la Davis, prevista del 23 al 29 de noviembre en Madrid, se disputará en la semana del 22 de noviembre de 2021 en la capital española, según un comunicado conjunto de la ITF y la empresa Kosmos, que preside el futbolista Gerard Piqué, impulsora del nuevo modelo de la competición.

“Nos hacía mucha ilusión rescatar el año en Madrid. Veíamos que faltaba mucho tiempo y que la situación iba a mejorar, pero amanecimos con esta noticia. Es un golpe, entendemos claramente, me parece la decisión más acertada, habrá que replantear todo lo que se venía haciendo”, acotó Gonzalo Escobar, doblista del combinado nacional.

Otro que se pronunció respecto al tema es su compañero Diego Hidalgo. “Es difícil la noticia porque con tanto tiempo de anticipación que la cancelen o que la aplacen parece un poco apresurado, pero entiendo que es un año difícil para todos, que era difícil llevarla a cabo este año por eso toman esa decisión. Habrá que esperar, tener un poco más de paciencia, y esperar el calendario… Pensé que íbamos a tener la Davis seguro en mi caso, ahora ni siquiera tenemos eso”.

Así las cosas, el sueño tricolor tendrá que esperar.

"Hablé con gente de la federación internacional y pregunté el motivo de la decisión, cuando sí se jugarán otros torneos y no me supieron dar una respuesta convincente"

Raúl Viver, capitán del equipo ecuatoriano.



ENTRE LOS MEJORES

Luego de dejar en el camino a Japón, Ecuador inscribió su nombre para la fase final de la Copas Davis.

En esta instancia la Tricolor enfrentará a España y Rusia.

También clasificaron: Canadá, Francia, Suiza, Gran Bretaña, Croacia, Estados Unidos, Italia, Serbia, Colombia, Alemania, entre otros. MGD-SDP