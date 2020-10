Un diario español destila racismo contra Ansu Fati en una crónica del Barça

Polémica en redes sociales y el mundo del deporte tras una crónica futbolística tildada de racista en el diario español ABC tras el partido de Champions League entre el Barça y el Ferencvaros del martes por la noche.

La pieza firmada por el articulista y escritor Salvador Sostres ha generado indignación en las redes sociales al publicarse varias líneas donde el autor compara el jugador azulgrana Ansu Fati con los manteros (vendedores ambulantes de productos falsificados) de Barcelona.

De rebote, en una crónica deportiva, carga contra la gestión de Ada Colau, alcaldesa de la capital catalana.

"Ansu corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grito de: "¡Agua, agua"!, anunciaba que la Guardia Urbana había llegado", ha escrito Sostres.

Y continúa: "Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio".

CRÍTICAS DESDE EL VESTUARIO

Las palabras de Sostres han sido criticadas en redes sociales no solo por los aficionados azulgranas. Antoine Griezmann salió al paso en sus cuenta de Twitter para defender a Ansu Fati.

"Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación", ha escrito el delantero francés.

Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020

Hasta el momento, ni Ansu Fati, ni El FC. Barcelona, ni el diario en cuestión se han pronunciado al respecto.