Polémica ausencia de Jonathan Álvez en el partido Barcelona vs. Guayaquil City

Jonathan Álvez, delantero de Barcelona, no estuvo en el duelo amistoso ante el Guayaquil City.

El delantero de Barcelona Jonathan Álvez no estuvo presente ayer en la convocatoria canaria para el partido amistoso entre el Ídolo y Guayaquil City, lo que ha originado que se hagan algunas afirmaciones sobre la ausencia del ofensivo uruguayo.

"De buena fuente se conoce porque el jugador Álvez no estuvo en el partido con Guayaquil City el señor no se quiso someter a las pruebas de bioseguridad como el testeo etc y a su estilo se dio la media vuelta y se marchó! Álvez hace los que le viene en gana!", fue el mensaje de Mario Canessa, comentarista de radio Caravana, en la red social Twitter.

De buena fuente se conoce porque el jugador Alvez no estuvo en el partido con Guayaquil City el señor no se quizo someter a las pruebas de bioseguridad como el testeo etc y a su estilo se dio la media vuelta y se marchó ! Alves hace los que le viene en gana ! — mario canessa oneto (@mariocanessa) July 23, 2020

Esto originó la reacción del atacante uruguayo, quien a la cuenta Fanboleros indicó que la razón por la que no estuvo presente en el compromiso fue debido a que sufre una molestia en los tendones.

Por ahora no existe un pronunciamiento de parte del cuerpo médico del equipo torero sobre la ausencia del delantero uruguayo en el compromiso que sirvió de simulacro para la aplicación de las medidas de bioseguridad en la LigaPro.

Pudimos contactarnos con el jugador Jonatan Álvez sobre si supuestamente se habría negado a realizarse los test de bioseguridad y su respuesta fue “Es FALSO” no jugué por qué tengo hinchado los tendones “. pic.twitter.com/VYQ2znYduw — Fanboleros (@Fanboleros1) July 23, 2020

Mientras tanto, el conjunto amarillo volvió hoy a los entrenamientos en la cancha alterna Sigifredo Agapito Chuchuca, pensando en un posible reinicio del torneo nacional el 29 de julio, todo siempre y cuando exista la autorización del COE Nacional.