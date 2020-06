Coronavirus: El otro piso de la crisis en el fútbol ecuatoriano

Los jugadores de Deportivo Cuenca no entrenaron por segundo día consecutivo debido a los meses que están impagos.

Más de 100 días tiene suspendido el torneo de la LigaPro por la pandemia de COVID y en los equipos se conocía de la crisis que se venía, pero la misma alcanzó otro nivel.

Es así que los jugadores de Deportivo Cuenca decidieron no entrenar por segundo día consecutivo debido a la falta de pago, en Liga de Quito ya se pasó de hablar de la retención de sueldo a una reducción, mientras que clubes como Olmedo y El Nacional tuvieron que cambiar cuerpos técnicos por los inconvenientes financieros.

Un caso paradójico es el de Liga de Portoviejo, cuyo plantel está endeudado desde abril, pero contrata jugadores aduciendo que no afecta al “poco presupuesto” de la temporada, manifestó Roberto Rodríguez, titular de La Capira.

El recorte salarial en algunas plantillas, al igual que el finiquito con algunos jugadores, no ha resultado suficiente para aminorar la crisis. Una de las esperanzas de los dirigentes para aliviar un poco el duro momento es el reinicio del campeonato, postergado de momento hasta agosto por decisión del Comité de Operaciones de Emergencias Nacional (COE), y el pago de un porcentaje de los valores atrasados de GolTV, empresa dueña de los derechos de televisión de la competición que, según su presidente Miguel Ángel Loor, debió estar listo ayer.

Cuento los minutos para irme. Soy sujeto de críticas de la opinión pública; lo que parecía ilusionante en enero ahora es un calvario Juan Serrano, dirigente de Deportivo Cuenca

En la tienda morlaca, los futbolistas exigen el pago de sus sueldos y se niegan a nuevos diálogos con los directivos. El plantel llegó al estadio Alejandro Serrano Aguilar; se pasearon por las cercanías de la cancha, y al igual que el jueves se retiraron a sus domicilios. Se les adeuda una parte de los sueldos de marzo, y los pagos completos de abril y mayo, reconoció a EXPRESO Juan Serrano, presidente de la comisión de fútbol de los azuayos.

Al momento el club cuenta con $ 40.000 provenientes de una acreditación que se debe hacer por derechos de televisión. La situación se agrava porque según Iván Hurtado, presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador, “a algunos jugadores se les redujo hasta el 70% del salario”, pero no se les ha cumplido.

Los problemas económicos del Cuenca no son recientes. Se agravaron durante la crisis sanitaria, además de la deuda con el plantel tiene otros pagos pendientes, como el pago al Servicio de Rentas Internas.

Eduardo Lara fue despedido de El Nacional. Su abogado aduce que fue terminación unilateral de contrato. Archivo

Esteban Paz, directivo de Liga de Quito, explica la situación de los azucenas en la actualidad. “Estamos al borde del colapso económico si no empieza el torneo, y ojo, no meto presión, ya no podemos hablar de una retención, hoy debemos referirnos a recortes de sueldo”, dijo el dirigente, quien espera una parte de los dineros de derechos de televisión. “Recibimos la noticia que se hizo el otro pago de GolTV correspondiente al restante 50% del pago del mes de abril, estamos con dos meses atrasados”, dijo a la radio Mundo Deportivo.

Hoy debemos referirnos a recortes de sueldos; algo que no lo quería tratar, pero que nos va a tocar hacerlo para poder cumplir Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito

En El Nacional, la salida del técnico Eduardo Lara también se debió a asuntos económicos. El estratega estaba en Colombia atendiendo un problema familiar y puso como condición para volver que la directiva se ponga al día con algunos pendientes. No hubo acuerdo y dejó el cargo. Ahora, el abogado del estratega, Ramiro Salazar, alista una demanda por “terminación unilateral del contrato”.

Mientras tanto, en Olmedo la dirigencia tuvo que negociar la rebaja del 50%. De acuerdo con versiones de su presidenta Mayra Argüello, se quedaron los que aceptaron y solo el colombiano Julio Murillo está fuera del plantel.

La mayoría de la plantilla del Olmedo aceptó el 50% de reducción salarial, pese a ello las deudas se mantienen. Patricia Oleas

El cuerpo técnico liderado por Darío Franco renunció según la dirigencia por la pandemia y no ha aclarado si influyó el factor económico. Geovanny Cumbicus llegó en su lugar. Los sueldos han sido cancelados hasta el mes de abril. “He recurrido a un préstamo, y con algo de lo que nos cancelaron de derechos de televisión se ha pagado, igual espero en los próximos días conseguir más ingresos y seguir pagando”, mencionó la titular. JSN-JM-JLV-POl

Las razones de la crisis

1. PARALIZACIÓN DE LA LIGAPRO

Desde el 14 de marzo no se reanuda el campeonato nacional de fútbol debido a la pandemia del COVID.

2. RETRASOS DE GOL TV

Al no haber transmisiones deportivas, la cadena dueña de los derechos de televisión del torneo se ha retrasado en los pagos a los equipos ecuatorianos.

3. FALTA DE EXPOSICIÓN

Los clubes apostaban, entre otras cosas, la venta de jugadores, pero al no existir partidos, los mismos no están en vitrina.