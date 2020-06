Renato Ibarra: "Estoy arrepentido y pido una segunda oportunidad"

Renato Ibarra, mediocampista ecuatoriano que aún pertenece al América pero que no tiene espacio en el club, rompió el silencio luego de que hace tres meses fue acusado de agresión por su esposa Lucely Chalá.

"Quiero expresar mis más sinceras disculpas por lo que pasó aquella noche, fue una discusión verbal, nunca una agresión. Quiero pedir una segunda oportunidad", expresó en un video la Liebre, como se conoce al jugador tricolor que se encuentra sin equipo.

El exjugador de clubes como el Vitesse y El Nacional aseguró que buscará mejorar como persona, al mismo tiempo que trabajará "en pro de las mujeres".

“Voy a trabajar y pedir ayuda para mejorar como persona”, manifiesta el futbolista al que fuera acusado en primer momento por su pareja, aunque posteriormente ella retiró los cargos, gracias a lo que fue liberado, pero debe presentarse en una delegación cada cierto tiempo para cumplir con medidas cautelares.

Ibarra, quien no se quedó en las Águilas pese a que el técnico Miguel Herrera deseaba que sea así, fue tasado en principio en $ 4' 200.000 por el conjunto americanista, pero al no existir equipos dispuestos a pagar esa suma, la cantidad bajó a la mitad. No obstante sigue sin existir un acuerdo por sus servicios.