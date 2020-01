Del Piero: “Me alegra el espíritu que se vive”

Enero es el mes en que el hincha barcelonista recibe un regalo de la dirigencia. Este año lograron convocar al histórico futbolista de la Juventus Alessandro Del Piero, y al igual que los años anteriores la dirigencia realizó la cena que unió a la superestrella italiana, al plantel 2020 y a un centenar de hinchas.

Desde jóvenes con camisetas de Barcelona hasta adultos con alguna divisa con la leyenda de Del Piero en la espalda. La cena que se celebró ayer en Casa Julián, en el Parque Histórico, contó con muchas personas que querían ver a Del Piero. Pero él no fue el único atractivo de la noche.

Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona, en un diálogo con el mundialista italiano. Miguel Canales

Alrededor de las 20:45 los jugadores amarillos empezaron a llegar al lugar. Lo hicieron por grupos, pero todos con la predisposición de dejar contentos a sus hinchas. No se hizo esperar el pedido de fotos a los grandes referentes y a los nuevos jugadores.

La casa estaba llena y amarilla, pero aún Del Piero no se dejaba ver. Las anécdotas las tenían los protagonistas. Fabián Bustos, DT amarillo, habló de la experiencia de dirigir al italiano y contó que “hablamos mucho de fútbol, de cómo no ha elegido ser técnico tras su carrera, y me explicó que quiere pasar tiempo con su familia. Se ha portado excelente, nada de superestrella”, dijo.

Pedro Pablo Velasco le contó a EXPRESO que tuvo que marcarlo y habló de aquella experiencia. “Fue hermoso compartir con una figura como él. Me tocó marcarlo en el picadito (ríe), pero muy buena la experiencia, muy linda. No dejé que me lleve, me tocó marcarlo a presión”, manifestó el lateral derecho amarillo.

La plantilla de Barcelona asistió a la cena. Damián Díaz (c) fue uno de los más solicitados por los aficionados. Miguel Canales

El legendario Pinturicchio se hizo esperar. Aunque la cita estaba pautada para las 20:00, el campeón del mundo en Alemania 2006 arribó a las 21:15 para sentir el calor de los fanáticos toreros en el Puerto Principal.

Sencillo, se sentó en su mesa y empezó a recibir el cariño de las personas. La seguridad bloqueaba su buen ánimo para compartir. “Déjeme darle la camiseta”, decía Jorge Villegas, uno de los hinchas que llegaron hasta la cena para conocerlo. Él fue uno de los afortunados que pudieron irse con un recuerdo del italiano, quien dejó de comer para firmarle la camiseta de la Juventus. Aunque hubo otros que se quedaron con las ganas.

Un gran momento del evento fue cuando Walter Queijeiro (periodista de Fox Sports), Carlos Alejandro Alfaro Moreno (presidente de Barcelona) y Del Piero hablaron de fútbol. El italiano desplegó un discurso dirigido a los futbolistas.

“Dos cosas importantes. Siempre hay que mejorar. Mañana más que hoy. El otro tema es el corazón; sin eso nada, en todo trabajo, si no va así, no va a andar. El corazón tiene que estar activo 100 %, ganas tu vida primero y el partido que quieras”, explicó el histórico de la Juve.

Antes de llegar a la medianoche, la fatiga empezó a pasarle factura a Del Piero. El invitado tomaba la puerta de salida y las personas intentaban hacer su último esfuerzo por un autógrafo, pero el cerco de seguridad era impenetrable. La estrella de la Noche Amarilla fue a descansar para reencontrarse con el balompié en la única noche en la que brilla el sol, en la de Barcelona.