Peter Godoy lucha por cumplir sus metas

La admiración y el gusto hacia el deporte hizo que a los ocho años, Peter Godoy inicie una carrera que ha estado plasmada de éxitos, sacrificio y esfuerzo.

El deportista escogió a esa temprana edad la lucha olímpica como su estilo de vida, convirtiéndose esta disciplina en su aliada para crecer en lo personal, académico, mental y deportivo.

“Escogí el deporte de lucha olímpica para demostrarme que podía salir adelante, competir y ganar cada competencia que hubiera. Ahora estoy agradecido con la oportunidad que me han brindado mis entrenadores desde el primer momento que empecé a practicarlo e ir desarrollándome en todos los ámbitos”, expresó.

Sus inicios se dieron junto a varios amigos de barrio, en Portoviejo, provincia de Manabí. Godoy asegura que su motivación principal es la familia y el motor que impulsa todo su esfuerzo es su mamá. “Tengo las ganas inmensas de salir adelante por ella, pero también me motiva buscar ser mejor persona y un gran deportista”, dijo.

Peter es un deportista que a los 22 años ha sido acreedor de varios reconocimientos y logros deportivos.

Empezó siendo Campeón Nacional desde las categorías menores, cadete, juveniles y sénior mayores. También ha sido medallista de segundo lugar a nivel intencional en el Panamericano de Lima, Perú, año 2016, en la categoría cadete de los 69 kg.

Ocupó el tercer lugar en el Campeonato Sudamericano de Lima, Perú Juvenil 2017, quinto lugar en Juegos Bolivarianos de Santa Martha, Colombia, en el 2017, quinto lugar en el Campeonato Juvenil 2018, en Fortaleza, Brasil, y tercero en el Campeonato Panamericano de Guatemala 2019.

Peter Godoy (i) controla a un adversario durante un combate. cortesía

“Para mí la lucha tiene el significado de disciplina y perseverancia. No ha sido fácil llegar hasta donde estoy. Todo esto se ha convertido en parte de mi vida, me ha enseñado a forjar mi carácter, ser un chico de bien, en pocas palabras la lucha es mi vida, me encanta luchar”, exteriorizó.

Godoy vive toda competencia con orgullo y pasión. “Como deportista lo que más queremos es representar a nuestro país, para eso nos sacrificamos a diario para llegar a grandes eventos y hacerlo bien. Luchar por mis objetivos me acerca a ser el mejor”, exclamó.

En la actualidad me enfoco en mis metas a corto y mediano plazo, ser campeón del continente para clasificar a los Juegos Olímpicos.

Peter Godoy, luchador

El máximo sueño de Peter es el lograr a largo plazo un cupo para los Juegos Olímpicos y cosechar una medalla en estas citas mundiales. Pero para ello asegura que debe ir lento, pero seguro.

“Ahora me enfoco en mis metas de corto y mediano plazo porque para alcanzar el objetivo principal tengo que pasar por todas esas metas, ser campeón de mi país y del continente para estar en las olimpiadas y sé que lo lograré”, aseguró.

Peter Godoy es un agradecido de Dios, porque asegura que el Creador lo ha puesto en el lugar donde está y haciendo lo que más le apasiona, luchar y representar al Ecuador.

“En el momento que nos subimos al podio y cantamos nuestro himno, allí nos damos cuenta que todo esfuerzo vale la pena”, concluyó el deportista manabita.