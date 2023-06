Doctor en matemáticas y estadísticas, el exárbitro ecuatoriano Pedro Ramos da una mirada periférica al gremio del referato con un sabor un tanto agridulce. Sentado en su despacho, en el campus de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), donde labora, conversó con EXPRESO. Dice que no se arrepiente de nada, pero recrimina algunas situaciones que hoy afectan la imagen del referato.

¿Cuál es su percepción sobre el arbitraje ecuatoriano?

Lamentablemente, el avance que ha tenido el fútbol nacional no ha ido de la mano con el arbitraje. No conozco qué pasa en la Comisión Nacional de Arbitraje y el apoyo que debería estar recibiendo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y la LigaPro, pero es palpable que no logramos mantener un referente. Sale alguien (un árbitro) con cualidades, dura unos tres años y luego desaparece. Los que tienen la responsabilidad deberían chequear si se están cumpliendo los procesos académicos y técnicos.

¿No hay talentos en Ecuador?

Me niego a creer que no haya talentos, debe haber algunos, lo que pasa es que el talento solo no alcanza, también debe haber disciplina, formación y convencimiento de que se tienen las capacidades para poder ser de elite. En Ecuador debemos tener un árbitro bueno, pero no se sabe si lo están preparando bien.

¿Cree que no se les está dando el apoyo necesario?

Toda Comisión de Arbitraje debe tener una curva de aprendizaje hasta lograr establecer qué estrategia tomar y en eso están fallando, porque he visto que a muchos árbitros jóvenes los tiran a la palestra internacional y después desaparecen por no tener buenas actuaciones. Se les debería seguir apoyando para que mejoren. Esta Comisión tiene más de 17 años, entonces algo anda mal y debe ser corregido.

Se los está formando mal entonces...

Hay que reconocer que el talento no se desarrolla en un salón. Quienes deben trabajar con los nuevos árbitros son los que llegaron a estar en buen nivel. Hay que invertir en el arbitraje, porque todo debe ir a la par.

En su época hubo una buena generación de árbitros ¿qué hizo usted para mantenerse?

Había nombres muy bravos, pero convencido de mis capacidades logré entrar en ese grupo. Fácil había 4 árbitros que podían pitar partidos bravos, sin embargo eso no podemos decir ahora. Las ternas arbitrales son casi una lotería porque no sabemos qué va a pasar. Ese respeto que debe transmitir el árbitro con su jerarquía ya no existe, por eso es que ahora en los partidos se ven las actitudes reprochables de los jugadores y cuerpos técnicos. Eso sin contar que el VAR es un cáncer para el fútbol, porque el árbitro no está obligado a demostrar sus herramientas para decidir en una jugada.

Pedro Ramos en uno de los Clásicos del Astillero que le tocó pitar. Archivo

¿Cree que ahora no respetan a los árbitros?

El respeto nadie te lo regala, tienes que ganártelo con autoridad, justicia, buena comunicación, con buena percepción de las jugadas y lo que menos están haciendo los árbitros es entender el juego. Una cosa es saber el reglamento de memoria, otra es entender el juego para aplicarlo. Los árbitros que llegamos a la élite lo hicimos porque entendimos el juego.

¿Qué hacía usted para que lo respetaran?

Si quieres ser un árbitro que respeten debes cumplir las medidas antipopulares. Si hay que expulsar a un jugador local en un Clásico del Astillero, pues hacerlo; pitar un penal en un Clásico en el último minuto, o tener que sancionar a quién sea, porque tomar medidas populares es fácil. Me hacía respetar pitando bien.

¿Usted siempre fue de carácter fuerte?

No, también era muy amigable, conversaba con todos los jugadores y los hacia reír. El árbitro tiene que hacer hasta de psicólogo en la cancha, conversar con ellos para saber si les sucede algo.

¿Alguna vez discutió con un jugador?

Por lo general son los jugadores que no respetan, incluso cuentan las cosas de manera diferente al periodismo. Tuve situaciones límites y pude manejarlas, siempre me mantenía tranquilo, a pesar de que se venían encima.

¿Cuál considera que fue el jugador más difícil?

Por sus actitudes especialmente violentas, no comprensibles y porque no salían de la cancha cuando los expulsaba, me acuerdo mucho de Edwin Tenorio y Wagner Rivera. Ellos eran difíciles, reclamaban, te insultaban y no querían salir, pero son cosas que supe manejarlas.

Ramos en un enfrentamiento con Edwin Tenorio. Archivo

¿Cree que el VAR potenció el arbitraje nacional?

Desde el principio dije que la tecnología era importante en su medida. En este caso (en Ecuador) el VAR no toma la decisión final, siempre la termina tomando el árbitro y las decisiones deben estar basadas en inteligencia y la buena comprensión de las reglas. Desde la llegada del VAR me pasa que ya no puedo discernir cuál árbitro es bueno, malo o mediocre, porque es como hacer un examen con el libro abierto, todo se lo dicen. En Ecuador todavía no están usando bien esta tecnología.

¿Qué se debería hacer para mejorar esa situación?

Todos los fines de semana pasa que hay decisiones diferentes en jugadas parecidas, eso quiere decir que todavía no hay un común acuerdo, especialmente con las ‘benditas’ manos. Es muy bueno que el árbitro tenga tecnología, pero eso también hace que pierda discrecionalidad, porque se apoyan mucho en el VAR.

¿Eso ha hecho permisivos a los árbitros con los jugadores?

También que les falten el respeto. Odio cuando les hacen señales a los árbitros para que saquen una tarjeta o se les acerquen a reclamar. Los árbitros no deberían dejar que los toquen. En mi época era otra cosa, no permitíamos esto.

¿Por qué se retiró del arbitraje a los 37 años de edad?

Fueron muchos factores, el tema se volvió inmanejable y ya no disfrutaba lo que hacía; no perdí la pasión por el arbitraje, perdí la fe en las personas que dirigían el arbitraje por las cosas que pasaban. Por ejemplo, fui el precursor de que Luis Chiriboga Acosta (expresidente de la FEF) no haga pitar a los árbitros ecuatorianos en los partidos de la Tri, porque eso era un problema para el referato. Y una de las cosas más fuertes es que era el árbitro que debía ir al Mundial de Alemania 2006, pero no pude ir por el problema que tuvo Byron Moreno (criticado por su actuación en el partido entre Corea del Sur e Italia en el Mundial 2002).

Entonces el problema de Byron lo perjudicó...

Indirectamente, sí. Cuando sucedió aquello me imaginé que por muchos años no íbamos a tener árbitros en un Mundial, era lo lógico. Mi suerte estaba marcada. Me dolió no ir, porque es lo que cualquier árbitro quiere, cuando se lo merece. Tuve la resistencia de mi familia y amigos, quienes me decían que no me retire, pero me fui siendo escarapela FIFA.

¿Aquello le permitió enfocarse en su otra profesión?

Siempre fui catedrático, desde que me gradué di clases. Mientras trabajé como árbitro también fui docente. Recuerdo que a las 07:00 daba mis clases y luego me iba a entrenar.

¿Prefiere ser árbitro o catedrático?

Me quedo como catedrático, porque no te da fama, pero sí un reconocimiento. Cuando he salido a la calle con mis hijas se me han acercado chicos para agradecerme por haberlos formado como profesionales, y eso no tiene precio. El fútbol tiene cosas lindas, pero para el arbitraje es complicado. He visto a compañeros que no pueden salir porque los insultan.