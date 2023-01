A pesar de que los ojos de algunos ecuatorianos están en Córdoba por la estadía del Club Sport Emelec y su pretemporada en la localidad de Salsipuedes, existe una comunidad de compatriotas en esta provincia que cuelgan la bandera de Ecuador y no se apartan de sus raíces, con la ilusión de volver al país luego de cumplir sus respectivos objetivos.

El FC Barcelona superó al Getafe Leer más

EXPRESO estuvo en el restaurant de comida típica ecuatoriana Diablo Huma, que se ha convertido en “la salvación” para nuestros coterráneos. Y es que reconocen que Córdoba es un bonito lugar para vivir, pero también admiten que “cuando te vas de Ecuador es cuando más te das cuento lo lindo que es”.

El emprendimiento que encabezan Michelle Manzano, Jhon Arteaga y Jacqueline Polo, todos de Riobamba, surgió por la necesidad de que los ecuatorianos en Córdoba tuviesen un lugar para recordar los sabores de nuestro país.

De los tres, Michelle es la que más años tiene en Argentina. Llegó hace seis y recibió a Jhon, su primo, junto a Jacqui, quienes son pareja. “Hubo un restaurante ecuatoriano hace mucho tiempo y ahora este es el segundo para brindar el sabor ecuatoriano. Lo hicimos porque para nosotros es una necesidad nuestra comida; se la extraña mucho. Acá hay cosas ricas, pero nada como lo nuestro”, explica Michelle.

Sobre el menú para los comensales, detalla que tienen que ajustarse a la materia prima, ya que las frutas y vegetales aparecen según la estación. “No tenemos todos los recursos, pero rescatamos la carne deliciosa que tiene Argentina para nuestra fritada, que nos sale muy jugosa y rica. El mote lo conseguimos con peruanos y bolivianos. Hacemos guatita con facilidad, así como las papas con cuero, aunque los mariscos sí son más complicados conseguir. No es el sabor habitual de las carretas en la playa al filo del mar, pero lo podemos hacer para quitarnos las ganas. También preparamos encocados”, acota.

Parte de los compatriotas en suelo cordobés que no dejan de lucir la tricolor ni sus costumbres. Stéffano Dueñas / Expreso

Pero si bien el emprendimiento de Diablo Huma les permite tener a Ecuador cerca, el verdadero objetivo de su llegada a Córdoba fueron los estudios universitarios.

Piero Hincapié fue titular en la victoria del Bayer Leverkusen Leer más

“Argentina tiene una de las mejores universidades de Latinoamérica, hay facilidades de ingreso. Cosa que en Ecuador no estamos consiguiendo. Muchos estudiantes siguen carreras no deseadas y lo digo muy criollamente, es como casarse con alguien que no quieres”, explica Michelle.

Por su parte, Jhon, quien en Riobamba tenía un emprendimiento de comida rápida, explica que junto a Jacqueline llegaron a estudiar odontología y licenciatura en producción de videoimagen. “Vinimos a estudiar por la facilidad que nos dan. Además, es un país bonito, tiene mucha cultura”.

Mientras los emprendedores contaban su historia, un grupo de ecuatorianos disfrutaba dos mesas más de allá de una guatita, papas con cuero y fritada. Eran Julio Álvarez, Milton Tite, Miguel Guerra y su esposa, Fátima Lucio, quienes también residen en suelo cordobés. En ellos todo se resume al estudio y las pocas oportunidades de posgrados de medicina en su especialidad que escasean en Ecuador.

Parte de los compatriotas en suelo cordobés que no dejan de lucir la tricolor ni sus costumbres. Stéffano Dueñas / Expreso

“En Ecuador se gradúan entre 3.000 o 4.000 médicos al año y se abren máximo 300 plazas de especialidades en todo el país y debes costearte los estudios que muchas veces alcanzan los 10.000 dólares. Por eso buscamos residencias médicas en Argentina, México o España. Acá en Argentina no se ha ocupado el total de especialidades. Y es que muchos médicos argentinos no quieren hacer la especialidad, nosotros sí, porque es un objetivo que tenemos desde que entramos a la profesión”, explica Julio Álvarez.

El 'Kun' Agüero no jugará en la Noche Amarilla debido a su lesión Leer más

Más allá de que les parece “bonito” Córdoba y es “mucho más segura que Ecuador” porque acá se puede caminar hasta las 2 o 3 de la mañana y no pasa nada, su intención es regresar porque están conscientes del golpe económico que atraviesa Argentina.

“El médico general en Ecuador gana 1.680 dólares y acá en Argentina, 250. Un especialista en Ecuador puede ganar 2.500 dólares y un especialista acá no llega a los 400”, explica Milton Mite.

Fátima, a pesar de ser de Quito, reconoce que les ha costado adaptarse al clima, ya que en Córdoba han alcanzado temperaturas de menos 9 grados y con nieve.

“A veces nos da risa porque piensan que Ecuador está en Centroamérica y que es todo tropical. En Ecuador estás a 4 horas de pasar del frío al calor, acá no es imposible”.

En cuanto a la comunicación, pese a que argentinos y ecuatorianos hablan español, aconsejan tener cuidado con ciertas palabras que tienen otra connotación. “Por ejemplo, un día le dije a una chica en la caja de un foodtruck si cogía con tarjeta y se quedó paralizada (ríe a carcajadas), de ahí que tuve que replantear la pregunta”, expresa Julio, mientras que Miguel cuenta que “en un centro comercial iba a comprar algo y pedí una funda, y me decían que no había, y la tenía enfrente de mis narices... entonces aprendí que les dicen bolsa”.

EXPRESO consultó a la embajada de Ecuador en Córdoba por la cantidad de ecuatorianos en la provincia y el cónsul, Vicente Aznar, respondió lo siguiente: “En lo que respecta a información de personas individualmente no podemos proporcionarlo. En lo que concierne a “cuántos coterráneos”, no hay estadísticas oficiales. No obstante, y a mayor ilustración, agregamos que hay muchos ecuatorianos en tránsito desarrollando estudios que ingresan al país vía Buenos Aires y se desconoce posterior destino”.