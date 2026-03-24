Patrik Mercado no jugará los amistosos con Ecuador: ¿llega al Mundial?

El volante de Independiente del Valle se lesionó en el partido contra Técnico Universitario y fue desafectado de la Tri

La Selección de Ecuador recibió otro duro golpe previo a sus amistosos ante Marruecos y Países Bajos este 27 y 31 de marzo, respectivamente. Patrik Mercado es la nueva baja por lesión en la Tri tras la ya confirmada ausencia de Leonardo Campaña por el mismo motivo.

Así lo confirmó la Tricolor en sus redes sociales donde informó que Mercado quedaba desafectado del Equipo de Todos. Su club, Independiente del Valle, dio más detalles sobre la lesión que padece el joven volante que en junio se irá al Sevilla de España.

“Tras la valoración médica inicial y la realización de estudios de imagen complementarios, se ha determinado que el jugador presenta una lesión del ligamento cruzado anterior y del menisco medial en la rodilla derecha, producto de un mecanismo indirecto con valgo forzado y rotación”, dice el comunicado de los Negriazules.

¿Llega Patrik Mercado al Mundial 2026?

Sin embargo, Independiente no confirmó todavía el tiempo de recuperación que tendrá el jugador. Es que en el mismo escrito, el equipo dijo que estaba a la espera de “una valoración por parte del área de traumatología, con el objetivo de definir las pautas del tratamiento a seguir”. por lo que habrá que esperar una actualización de la situación.

De esta manera, no se conoce con seguridad si Mercado podrá jugar el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador. Si se rompió el ligamento se lo pierde seguro ya que el proceso de recuperación lleva, al menos, seis meses. Mientras que si el problema es otro habría una esperanza de que esté listo para la Copa del Mundo, para la que faltan tres meses.

RELACIONADAS Se reveló el primer convocado a la Selección de Ecuador para amistosos de marzo

Comunicado de Independiente del Valle sobre lesión de Patrik Mercado

🚨Informe médico Humana

Sobre Patrik Mercado #fuerzapatrik pic.twitter.com/5PYLRph7Rd — Independiente del Valle (@IDV_EC) March 23, 2026

Comunicado de la Selección de Ecuador

Para leer más información de este tema, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!