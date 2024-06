¿Qué pasó con Edson Álvarez, capitán de México? Baja para el resto de la Copa

El centrocampista Edson Álvarez, capitán de la selección mexicana, confirmó este martes su ausencia en el resto de la Copa América 2024 tras sufrir un "desgarro parcial" en el bíceps femoral de su pierna izquierda.

"Desafortunadamente, mi participación en la Copa América ha llegado a su fin. No tengo palabras. Es un duro golpe para mí porque tenía esa ilusión, pero son cosas que pasan en el fútbol y tendré que aprender y crecer con todo esto", expresó el jugador del West Ham en un vídeo compartido en redes sociales.

Álvarez, de 26 años y una de las figuras clave en la plantilla actual de México, se sometió este martes 25 de junio a una serie de exámenes en Los Ángeles que confirmaron el diagnóstico.

¿Cuál es el diagnóstico de Edson Álvarez?

La Federación Mexicana de Fútbol informó que Álvarez padece un "desgarro parcial miofascial del músculo bíceps femoral y músculo semitendinoso izquierdo". "El tiempo de recuperación dependerá de la evolución del jugador", añadió la entidad.

El mediocampista se vio obligado a salir en camilla al minuto 30 del partido que México ganó 1-0 contra Jamaica, tras sentir un intenso dolor en la parte posterior de su muslo izquierdo.

La zona lesionada permaneció inflamada durante los días posteriores y, tras las pruebas realizadas este martes, se confirmó que Álvarez no podrá recuperarse a tiempo para jugar más en el torneo.

Edson Álvarez será apoyo desde el banquillo

A pesar de la lesión, Álvarez ha decidido permanecer con el equipo hasta el final de la Copa América, que se celebra hasta el 14 de julio. "He tomado la decisión de quedarme con el equipo hasta el final para apoyarlos y alentarlos como siempre he hecho; ahora me tocará fuera de la cancha. También me servirá para empezar mi rehabilitación y regresar lo más pronto posible", señaló.

El capitán también envió un mensaje a los aficionados mexicanos, instándolos a seguir apoyando al equipo nacional. "Es un grupo de chicos extraordinarios. Me despido agradeciéndoles por todo su apoyo (...) Trabajaré para siempre estar a la altura de la selección", prometió.

Venezuela vs. México

México se enfrentará este miércoles a Venezuela en la segunda jornada del Grupo B de la Copa América. El Tri viene de vencer 1-0 a Jamaica, mientras que la Vinotinto también suma tres puntos tras remontar y ganar 2-1 a Ecuador en la primera fecha.

El equipo que logre la victoria este miércoles 26 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles dará un paso importante hacia la clasificación a los cuartos de final.

