París 2024 | Ingrid Oliveira: De la tormenta sexual a buscar la medalla

El deporte y del glamour se unen en París 2024. Ingrid Oliveira, deslumbrante brasileña de 28 años, está a punto de causar furor en los Juegos Olímpicos de París 2024. Muchos aún no saben en qué disciplina compite, pero su talento es indiscutible: es nadadora y saltadora de trampolín. ¡Y vaya que tiene una presencia que roba miradas! Es un show dentro y fuera del deporte.

El lunes 5 de agosto, Ingrid, conocida cariñosamente como Ingrisita (o mejor aún, ¡Ingresota!), se lanzará a la acción en la piscina olímpica. No es solo su destreza en el agua lo que la convierte en la estrella de los Juegos; su atractivo y carisma la han posicionado como una de las mujeres más sexis de París 2024. Hasta ahora ella lleva la delantera con la medalla de oro en estilo y elegancia.

En el 2016 comenzó a ser famosa en los JJOO.

Pero no todo ha sido un camino de rosas para esta modelo de trajes de baño y joyas. Hace ocho años, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, Ingrid se vio envuelta en un escándalo que conmocionó al mundo. La prensa no dejó escapar detalle alguno de su controvertida historia.

¿El escándalo? Resulta que en 2016, Ingrid fue el centro de atención tras un episodio cargado de polémica. La misma Ingrid lo aclaró con sus propias palabras: “Llevé a Pedro Gonçalves (remero) a mi habitación. No pasó la noche conmigo, no expulsé a nadie y no me expulsaron de los Juegos. Conocí a Pedro en los Juegos Panamericanos de Toronto, y en los Olímpicos, después de hablar y sentir algo más, le invité a mi habitación antes de la ceremonia de apertura. Mi compañera de habitación lo permitió. Y no fui la única, muchos han hecho lo mismo en otras competiciones”.

El escándalo desató una tormenta mediática, con historias y rumores que distaban mucho de la realidad. Ingrid fue acosada y objeto de especulación, con relatos falsos surgiendo por doquier. “Todo por ser una mujer que tiene sexo”, confesó Ingrid, quien llegó a llorar 15 litros de lágrimas y hasta recibió propuestas para programas de contenido sexual. “Tendrían que haber visto el número de condones que repartieron en la Villa Olímpica”, agregó con humor. En París 2024, cada deportista recibió 28 preservativos.

Siempre está en la mira de todos, es la más sexy

Ahora, después de superar ese turbulento episodio, Ingrid Oliveira se prepara para brillar en París. El lunes 5 de agosto, todos los ojos estarán puestos en ella.

¡Prepárense para ver cómo esta espectacular atleta afronta la competencia y deja su huella en los Juegos Olímpicos!

