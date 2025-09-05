Paraguay al Mundial 2026: la sorpresiva decisión del Gobierno tras clasificar

Paraguay toma una sorpresiva decisión para celebrar la histórica clasificación de su selección: 'La Albirroja'

La selección paraguaya celebra su clasificación al Mundial de la FIFA 2026, un logro que paraliza a todo el país.

Paraguay declaró feriado nacional el 5 de septiembre para celebrar la clasificación de la selección al Mundial FIFA 2026. Tras 16 años de ausencia, 'La Albirroja' regresa con un rendimiento destacado en las eliminatorias. El presidente Santiago Peña destacó el orgullo y la unión del país. El feriado busca que todos los paraguayos celebren este histórico momento.

Este viernes 5 de septiembre será un día para la historia en Paraguay. El Gobierno de ese país confirmó que será feriado nacional para celebrar un momento que hace vibrar a toda una nación: la selección paraguaya de fútbol, 'La Albirroja', logró su regreso al Mundial de la FIFA después de 16 años de espera.

Pasaron 16 años.

Desde el 2010, tocó mirar desde afuera tres veces.

Nos tocó masticar la frustración.



Pero nunca dejamos de intentar.

Tantas veces le dimos al marco, que una tiene que dar en el clavo. Lo dijo el profe.



Porque en cada rincón de esta tierra, siempre estuvo la… pic.twitter.com/BHnXwhdzjb — Selección Paraguaya (@Albirroja) September 5, 2025

La alegría que paraliza un país: Paraguay vuelve a soñar con la Copa del Mundo

No es cualquier clasificación: es el regreso de Paraguay al escenario más grande del fútbol mundial desde Sudáfrica 2010, donde alcanzaron los cuartos de final. Este logro pone a 'La Albirroja' otra vez en el centro del corazón de millones de paraguayos que esperaron pacientemente por esta gran noticia.

Para que la celebración sea completa, el presidente Santiago Peña firmó el Decreto N.º 4522 que establece un feriado nacional este viernes. Así, todo Paraguay podrá festejar este triunfo deportivo que se siente como una fiesta nacional.

Tuvieron que pasar 16 años de nuestra última clasificación…

16 años sin escuchar nuestro himno en un Mundial.



Gracias albirroja! Hoy la Albirroja volvió.

Volvió con alma, corazón y toda la garra guaraní.



¡Este es un sueño cumplido para todos los paraguayos y por eso MAÑANA ES… pic.twitter.com/5sruC8Sz94 — Santiago Peña (@SantiPenap) September 5, 2025

Feriado nacional para celebrar a 'La Albirroja': más que fútbol, un símbolo de unión

El feriado aplicará en todo el país, con excepción de los servicios esenciales como hospitales y trabajadores de áreas críticas. Pero fuera de eso, Paraguay se prepara para parar y celebrar con alegría el regreso de su selección al Mundial.

En un emotivo mensaje, el presidente Peña recordó lo que significa este momento: “Hay chicos que nunca vieron a la Albirroja en una Copa del Mundo. Hay paraguayos que esperaron toda una vida para volver a vivir este momento”. La clasificación “es más que fútbol, es un país entero unido en un solo grito de alegría”.

En el estadio, la emoción se desbordó cuando apareció en la pantalla el mensaje: “Mañana: ¡Feriado Nacional!”, mientras ondeaba orgullosa la bandera paraguaya, un símbolo del sueño que vuelve a ser posible.

