Pablo Repetto seguirá en Liga de Quito un año más

El entrenador uruguayo, Pablo Repetto, firmará la renovación de su contrato con Liga Deportiva Universitaria de Quito hasta diciembre de 2021. "De palabra está cerrado por un año más, afinaremos el resto en estos días", dijo a EXPRESO el directivo Esteban Paz, este viernes 26 de junio de 2020.

El acuerdo, en primera instancia, será por ese lapso, aunque la dirigencia espera armar un proyecto a largo plazo. Paz reconoció que los resultados han sido buenos, pero más allá de eso, resaltó que Repetto ha sido un profesional "en todo sentido".

Repetto llegó en 2017 al cuadro albo. Entonces el equipo peleaba en los sitios de descenso. Con él clasificó a torneos internacionales nuevamente. Además, consiguió tres títulos locales (Copa Ecuador, Supercopa Ecuador y campeonato nacional). Pero además, puso nuevamente a los albos en el panorama internacional.

El arquero argentino, Adrián Gabbarini, quien descartó que haya recibido propuestas del exterior, se mostró contento por la renovación de Repetto. "Me puso muy contento. No me sorprende, me parece una decisión atinada, sería sorpresa si no estaría renovado su contrato", dijo.

Mientras, el cuadro albo sigue con sus entrenamientos en el complejo de Pomasqui, esperando que exista una fecha definitiva para el inicio de la competencia.