Pablo Repetto: "El punto no deja de ser malo, dependemos de nosotros"

El entrenador de Liga de Quito analizó el empate 1-1 contra los eléctricos y además de destacar el gran desgaste de sus dirigidos, resaltó que aún dependen de ellos para quedarse con la etapa y clasificarse a la final de LigaPro.

"El punto no era lo que vinimos a buscar, queríamos ganarlo pero no deja de ser malo porque seguimos dependiendo de nosotros. Eso es lo positivo. No podemos reprocharle nada al equipo. En líneas generales hicimos un partido de menos a más. Terminamos siendo protagonistas y lamentabalmente no se dio al victoria", empezó explicando Repetto.

Sobre la lesión de una de sus figuras, Rodrigo Aguirre, el entrenador albo aclaró que el primer diagnóstico fue positivo, pero volverán a revisarlo para descartar cualquier molestia de gravedad.

"Cuando terminó el partdo acudí al cuepro médico y hablé con el Dr. Barriga que evaluó la placa y no hay nada ósea, pero el traumatismo o el golpe, que vieron que no podía caminar, por el impacto del golpe, fue duro. Aunque se le va a realizar otra placa para descartar todo. El primer diagnóstico es favorable, veremos el otro", agregó.

Por último recalacó que es importante que Liga esté peleando ambos frentes en la competencia, ya que en Copa Libertadores tiene grandes posibilidades de clasificar a los octavos de final.

"Creo que es importante porque estamos en la definición de campeonato como en la Copa Libertadores y no hay un margen de distancia de nosotros con los otros tres faltando dos fechas y lo mismo en la Copa. A encararlo con todo, hoy demostramos que queremos, vamos a pelear y a dejarlo todo en esta primera etapa", cerró.