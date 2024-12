Pablo Repetto sobre la final Liga vs Independiente: "Dividido por el cariño a ambos"

Para el entrenador uruguayo Pablo Repetto, la nueva final de este sábado 14 de diciembre entre Independiente del Valle y Liga de Quito es una ocasión para recordar su paso por ambos equipos, cuando fue parte de la historia con la inolvidable final de Copa Libertadores en 2016 con los rayados, y el retorno a un título con los albos en 2018, tras casi una década de sequía.

Álex Arce: Este es el precio que Palmeiras está dando por su pase Leer más

Desde Medellín, Colombia, donde se quedó estos meses tras su salida de Atlético Nacional, el entrenador conversó en exclusiva con EXPRESO sobre la revancha por la definición de la LigaPro, lo que siguen significando en su vida ambos equipos y su estancia en Ecuador, a donde espera regresar en el futuro para volver a dirigir.

¿Fue un mal día de Independiente en la ida? ¿Eso puede pasar en una final?

No pude ver el partido completo, pero sí seguí las incidencias y, claro, sí puede pasar que te marcan, sales en busca del empate y dejas espacios. Ya con otro tanto, puede ser que desde el estado de ánimo te cueste más. Dicho esto, creo que Liga lleva el gran favoritismo para el segundo partido. Creo que todo esto le pasa porque ahí hubo un acierto deportivo, económico, al sostener a la mayoría de la plantilla que ganó la Sudamericana. A eso se suma que tienen dos tremendos delanteros como Álex Arce y Michael Estrada.

¿Cree posible que Independiente revierta?

Ganar 3-0 en un partido se puede, pero en una final es difícil, depende de muchas situaciones. De ahí que hay pocas chances, pero todo dependerá de cómo se dé en la cancha. Liga estará tranquilo, tomará algunas precauciones, mientras que Independiente tiene que arriesgar, incluso sabiendo que quizás deje espacios.

¿Usted tiene algún favorito?

Los dos. La verdad es que estoy dividido por un tema de cariño. Incluso me di cuenta hace poco, revisando mis estadísticas, que pasé más de la mitad de mi carrera en Independiente y en Liga. De los cerca de 600 partidos que he dirigido, entre los dos equipos tengo casi 400: 197 con el uno y 198 con el otro. Es algo que no me había puesto a pensar, no sabía ese dato. Capaz si lo hubiera sabido, me quedaba dos y tres más con cada uno para que sean 200 cerrados (ríe).

Liga de Quito levantó el trofeo del campeonato nacional en 2018 de la mano de Pablo Repetto, luego de casi una década sin ser campeón. Archivo

¿Le genera orgullo ser parte de la historia de ambos?

Sí, totalmente, son recuerdos de cosas que para mí fueron muy importantes. Primero con Independiente y esa final de Libertadores en 2016, instancia a la que ningún equipo ecuatoriano ha vuelto a llegar y que además solo se logró cuatro veces en la historia. Ya del lado de Liga, es memorable porque llegamos en un momento muy complicado. Imagínate que a mi arribo, don Rodrigo (Paz) lo primero que me dijo fue que teníamos que salvar a Liga del descenso. Ya luego ganamos la final en 2018 después de muchos años de sequía. A eso súmale la Copa Ecuador y la otra final que no se nos dio en 2019.

De toda esa época quedan aún jugadores que dirigió, más en Liga.

Exacto. En Independiente están Junior Sornoza, quien ahora está lesionado, y también Anthony Landázuri. Ya en Liga aparecen aún Jhojan Julio, Ezequiel Piovi, que prácticamente empezó con nosotros, y el Choclo Quintero, que también estaba. Son grandes chicos de quienes me alegro que les esté yendo bien, ya que recuerdo un par que eran muy criticados.

Siga leyendo: (Maicon Solís ya tiene un nuevo equipo de LigaPro: ¿A dónde irá después de Emelec?)

Jhojan Julio hoy es figura, pero usted lo ponía cuando tenía resistencia...

Sí. Los dos hermanos eran muy criticados porque en ese entonces se hablaba de los Julio, Anderson y él. La hinchada les tenía cierta resistencia. Jhojan ya había debutado cuando yo llegué, pero le dimos continuidad. En estos seis años ya ha tenido un gran crecimiento con esas condiciones por las que lo ponía, porque él siempre quería la pelota, la buscaba, y porque yo le vi también buenas condiciones de recuperador, que es lo que hoy se necesita en el fútbol moderno.

¿Cree que Independiente es también ahora un equipo más fuerte?

Es claro que a Independiente del Valle se lo ve desde otra óptica, pues ha ido equiparando a varios de los equipos más grandes. Cuando llegamos recuerdo que teníamos a Christian Núñez, Mario Rizotto, con algo más de experiencia. Desde ahí fuimos construyendo el equipo. Cuando se habla de proceso, ese es el ejemplo que no se ha repetido en Ecuador, porque llegamos a la final de la Libertadores 2016 con siete u ocho jugadores muy jóvenes, entre ellos Arturo Mina, Luis Ayala, Bryan Cabezas, el Tin Angulo y muchos otros.

¿A Marco Angulo lo conoció en formativas?

Liga de Quito: Jhojan Julio sacó fortaleza de las críticas Leer más

No, yo no lo tuve, no lo recuerdo. No sé si había llegado cuando yo estuve, pero claro que supe de su pérdida tan dolorosa. Una tragedia. Le mando a su familia mis condolencias. Ha sido algo muy duro para el fútbol ecuatoriano.

¿Tiene al balompié ecuatoriano en mente de nuevo?

Sí, claro, nunca descartaré a Ecuador porque quedan todas esas cosas para tener una buena relación, como haber cumplido los procesos con IDV y todo lo que viví con Liga. En el futuro cercano creo que no, pero seguro volveré porque es un lugar donde fui feliz. Mi familia se sintió cómoda.

¿De la Tri nunca lo buscaron?

Con la selección hubo una posibilidad, pero eso fue después de jugar esa final con Independiente. Ya después hubo algún sondeo, pero la verdad es que nunca llegó a existir ninguna propuesta en firme.

¿Actualmente qué actividad se encuentra realizando?

Bueno, yo sigo radicado acá en Medellín, donde estuve dirigiendo a Atlético Nacional, pero nos tocó salir por un tema, no tanto de resultados, sino de algunas diferencias. Aun así, me quedé muy satisfecho de la base que armamos, porque es la que ahora va a jugar las finales acá, así que en ese sentido estoy tranquilo. De momento estoy descansando y he preferido priorizar la familia también.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!