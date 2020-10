Pablo Repetto, el ángel guardián de Liga de Quito

La historia de Pablo Repetto en Liga de Quito se define desde los resultados. Ha sido muchas veces criticado por la hinchada por el estilo de juego, pero lo único cierto es que el uruguayo les devolvió la gloria.

Impiden al Nápoles viajar a Turín para jugar con Juventus ante casos COVID-19 Leer más

Lejos de "La Bordadora", el charrúa de 46 años ha implantado su estilo de juego directo desde que asumió el plantel para el segundo semestre de 2017. Entonces, el equipo blanco estaba en la zona del descenso.

Con él, no solo mantuvo la categoría, sino que clasificó a la Copa Sudamericana 2018. Ese fue el primer golpe sobre la mesa para que el equipo capitalino empiece a recuperar el protagonismo que gozaba por 2008 y que poco a poco se apagaba. No en vano, desde 2010 no levantaba un trofeo.

Esa temporada 2018 dejó un gran balance. Avanzó hasta los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde fue eliminado por Deportivo Cali y se proclamó campeón nacional, tras superar a Emelec en la final.

Con el título en el bolsillo clasificó a la Copa Libertadores 2019. Llegó hasta los cuartos de final, donde chocó ante Boca Juniors de Argentina. En el torneo doméstico llegó a la final y la perdió ante Delfín. Pero, ganó la primera edición de la Copa Ecuador.

Gracias a ello, inició 2020 con otro título: la Supercopa Ecuador. Derrotó en la final a Delfín en los penales. Y, ahora, es el finalista de LigaPro 2020 y de paso está en la Copa Libertadores 2021.

Todas esas actuaciones hicieron que la directiva le proponga ampliar el contrato. Ya hay acuerdo para seguir al menos dos años más y solo falta la parte económica. "El mérito no es solo mío. Fue fundamental tener un grupo con mentalidad ganadora", dijo Repetto tras el partido contra Mushuc Runa, la tarde de este sábao 3 de octubre de 2020.

Según él, se hizo un gran esfuerzo y "podemos decir que hemos logrado dos grandes objetivos. Nos deja tranquilos, pero como siempre hay que pensar en el futuro y festejar lo conseguido. Agradecido con los jugadores que fueron los artífices de esto”.