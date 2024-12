Oyola y Álvarez se unirían para trabajar en Barcelona SC

A Matías Oyola se le cumpliría el sueño de seguir vinculado a Barcelona, donde jugó durante 13 años. Intentó ser presidente del Ídolo del Astillero, pero no lo logró. Sin embargo, ahora podría unirse al club para asumir la dirección técnica del plantel principal.

En el proceso electoral, Álvarez fue el ganador, tras recibir el apoyo mayoritario de los socios. De las 1.858 personas que acudieron a votar, 1.159 lo eligieron. Por lo tanto, Oyola no pudo cumplir su deseo de presidir el equipo.

En una entrevista que concedió a EXPRESO, publicada el 15 de enero de 2024, antes de las elecciones en Barcelona, y cuando aún era vicepresidente de la lista presentada por Rafael Verduga, Oyola manifestó que había desistido de su intención de ser dirigente deportivo debido a las complicaciones del proceso.

Las elecciones amarillas debían celebrarse en septiembre de 2023. Sin embargo, se realizaron recién el 25 de mayo de 2024, debido a acciones legales que impedían su realización y favorecían la candidatura de Álvarez.

“Nunca imaginé que esta situación se extendería tanto. Es increíble ver cómo se dificultó todo cuando lo más fácil era ir a votaciones. Y parte de esto ocurrió porque algunos socios interpusieron acciones legales para evitar las elecciones, lo que me sorprendió profundamente, algo que nunca había visto. Me desanima porque no pensé que querer ser dirigente fuera tan complicado”, dijo Oyola.

Además, aseguró que no trabajaría con la directiva de Álvarez.

“No trabajaría con ellos porque tengo un compromiso con Rafael Verduga, a quien le di mi palabra y le prometí que trabajaría con él para mejorar el club. Hoy no se llegó al proceso electoral, pero tal vez ahora busque lo que en su momento fue mi prioridad: ser técnico. Cuando se resuelva el problema de Barcelona, valoraré si me animo a seguir mi camino como dirigente deportivo”, declaró Oyola.

Ahora, Matías Oyola es una de las principales opciones para asumir la dirección técnica de Barcelona, presidido por Antonio Álvarez, quien fue su rival en las elecciones presidenciales del club.

