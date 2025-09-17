Optimist Ecuador: Selección juvenil se proyecta a los Juegos Bolivarianos

Tras el Sudamericano de Salinas las sensaciones son positivas e inicia el trabajo para el primer evento del ciclo olímpico

Tras su participación en el Campeonato Sudamericano de Optimist 2025 que se disputó en el balneario de Salinas, la selección juvenil de Ecuador ya piensa en su próximo reto: los Juegos Bolivarianos 2025, primer evento del ciclo olímpico que se disputará entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre, en Ayacucho y Lima, Perú.

Teniendo a Jonas Koeiba como el ecuatoriano mejor ubicado, luego de culminar en el puesto 19 de entre 180 competidores de 14 países, el torneo resultó un buen ‘termómetro’, ya que si bien la meta era subir al podio, el resultado consolidó al tricolor de 15 años como uno de los exponentes más prometedores del velerismo sudamericano en la clase Optimist.

Tricolor en ascenso

Koreiva ya sabe lo que es triunfar: en 2022, con apenas 12 años, se convirtió en el medallista de oro más joven en subir a lo más alto del podio de unos Juegos Bolivarianos que ese año se realizaron en Colombia. Ahora, con mayor experiencia internacional y una madurez deportiva en crecimiento, el tricolor busca repetir la hazaña.

“Sería hermoso volver a ganar los Juegos Bolivarianos, esa es una de mis grandes metas. En el Sudamericano esperaba mejores resultados, pero no se dieron. Ahora mi objetivo es Ayacuho, Perú, y para eso debo entrenar muy duro”, aseguró el joven navegante.

Jesús Bailón, uno de los tres entrenadores que acompañaron al equipo nacional en el Sudamericano, valoró la participación del grupo y la calificó de “experiencia fundamental”, sobre todo para quienes se inician en la elite.

“En Salinas estuvieron los mejores exponentes de cada país y nuestro equipo mostró un nivel importante. Estamos satisfechos con el desempeño. En el caso de Jonas, su evaluación es positiva y confiamos en que será el referente de Ecuador en los Juegos Bolivarianos”, comentó Bailón.

De acuerdo con el cronograma, la preparación de Koreiva se mantendrá en aguas de Salinas, bajo la supervisión de sus entrenadores. Además, Francisco García, presidente de la Asociación de Optimist del Ecuador, adelantó que en octubre se realizará un preclasificatorio nacional para definir a los veleristas que acompañarán al joven peninsular en Perú.

“Jonas liderará al equipo, pero queremos llevar a los mejores disponibles. En la clasificación se decidirá la delegación definitiva”, puntualizó el dirigente, quien también catalogó como positivo el torneo Sudamericano pasado.

Manabita entre las figuras

Entre las veleristas destacadas que podrían integrar la selección para los Bolivarianos de Perú, está la manabita Alegría Andrade, de 13 años, quien se ubicó entre las mejores competidoras femeninas del Sudamericano. Aunque no logró subir al podio, su desempeño fue considerado destacado por la dirigencia y los entrenadores.

“Siempre será un orgullo representar al país. Voy a seguir entrenando con disciplina para alcanzar los triunfos que anhelo. Espero estar en Perú”, dijo Andrade, quien recibió la felicitación especial de su madre Carolina Corrales.

